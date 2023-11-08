台灣大賽／樂天主場力拼聽牌！桃園棒球場天氣涼爽 降雨機率出爐
中職34年總冠軍賽「台灣大賽」今（8）日持續在桃園國際棒球場開打第四戰，系列賽樂天桃猿以2比1領先味全龍，中央氣象署表示，北台灣入夜後氣溫雖然稍低，但桃園棒球場天氣舒適，晚上6點後氣溫攝氏24至25度，天候狀況也佳，降雨機率0%，想進場加油的球迷，可視個人習慣攜帶薄外套或保暖衣物。
記者張志浩／綜合報導
台灣大賽第四戰在開打時間為晚上6點35分，氣象署說明，桃園棒球場下午微熱，氣溫約落在攝氏29度、體感攝氏31度，但晚上6點後轉為偏涼，氣溫約落在攝氏25度、體感攝氏25度，晚上9時後氣溫約落在攝氏24度、體感攝氏25度，是相當適合看棒球賽的天氣。
氣象署提及，由於東北季風減弱，今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖皆為多雲到晴，桃園棒球場今晚上空雲層也不多，不會有降雨影響比賽進行，風向則為「偏東風轉東南風」，大致由一壘側往三壘側吹，傍晚時風勢較大，越晚風力越小。
值得注意的是，週五（11月10日）台灣大賽第四戰回到天母棒球場進行，氣象署提醒，屆時新一波東北季風增強，威力是今年入秋最強冷空氣，水氣也較多，晚上6點後的降雨機率目前預估高達80％，詳細情況氣象署將持續掌握，民眾和球迷請持續關注最新球場天氣資訊。