炎亞綸沉寂5個月再發聲！貼文湧入3萬人關注 留言區反應曝光
藝人炎亞綸（原名吳庚霖，改名吳秉孺），6月遭網紅耀樂指控，16歲時遭其性侵、偷拍性影像，經士林地檢署偵辦後，今（8）日依《兒少性剝削》起訴。炎亞綸表示「今天算是一個階段的結束」，也盼這件事盡快落幕，短短1小時吸引3萬人關注，網友紛紛湧入留言，期望他早日回歸螢光幕前，「阿布加油，期待你的復出！」
記者薛羽彤／綜合報導
炎亞綸今日被依《兒少性剝削》起訴，但《強制性交》因罪嫌不足，不起訴。今日炎亞綸發出7點聲明，「經檢察官裁決，證明本人與耀樂在交往期間與分手後，從未對其有過強制性交，與黑道恐嚇之行為，謝謝檢察官證明本人清白。」對於這件事，他始終秉持一貫的態度，認真的面對、不閃躲，也向身邊周遭所有關心跟幫助他的人道謝。
炎亞綸睽違5個月再度於社群上發文，短短1小時就湧入3萬人關注，大部分網友都期盼他早日回歸螢光幕前，重啟演藝活動；不過也有網友認為「犯錯的人在囂張什麼」。該貼文引來眾多網友留言力挺，「加油阿布，期待你的回歸！」、「期待復出，炎P加油」、「加油。想再看你主持跟演戲」、「期待復出，勇於面對，這勇氣值得嘉許」、「期待回歸，生活恢復常態。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110