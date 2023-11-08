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炎亞綸沉寂5個月再發聲！貼文湧入3萬人關注　留言區反應曝光

▲炎亞綸沉寂5個月再發聲明，貼文留言區網友反應一面倒，期盼他早日回歸。（圖／炎亞綸臉書）
▲炎亞綸沉寂5個月再發聲明，貼文留言區網友反應一面倒，期盼他早日回歸。（圖／炎亞綸臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人炎亞綸（原名吳庚霖，改名吳秉孺），6月遭網紅耀樂指控，16歲時遭其性侵、偷拍性影像，經士林地檢署偵辦後，今（8）日依《兒少性剝削》起訴。炎亞綸表示「今天算是一個階段的結束」，也盼這件事盡快落幕，短短1小時吸引3萬人關注，網友紛紛湧入留言，期望他早日回歸螢光幕前，「阿布加油，期待你的復出！」

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▲耀樂向炎亞綸提出1點訴求。（圖／記者吳雨婕攝）
▲炎亞綸今日被依《兒少性剝削》起訴。（圖／記者吳雨婕攝）
炎亞綸今日被依《兒少性剝削》起訴，但《強制性交》因罪嫌不足，不起訴。今日炎亞綸發出7點聲明，「經檢察官裁決，證明本人與耀樂在交往期間與分手後，從未對其有過強制性交，與黑道恐嚇之行為，謝謝檢察官證明本人清白。」對於這件事，他始終秉持一貫的態度，認真的面對、不閃躲，也向身邊周遭所有關心跟幫助他的人道謝。

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▲網友期待炎亞綸早日回歸螢光幕前。（圖／資料照）
炎亞綸睽違5個月再度於社群上發文，短短1小時就湧入3萬人關注，大部分網友都期盼他早日回歸螢光幕前，重啟演藝活動；不過也有網友認為「犯錯的人在囂張什麼」。該貼文引來眾多網友留言力挺，「加油阿布，期待你的回歸！」、「期待復出，炎P加油」、「加油。想再看你主持跟演戲」、「期待復出，勇於面對，這勇氣值得嘉許」、「期待回歸，生活恢復常態。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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