身家高峰時達百億！鬥魚CEO失聯三週遭爆「已被帶走」
中國知名直播平台「鬥魚」的CEO陳少杰，自8月出席公司財報分析會後，就消失在公眾視野，鬥魚公司也證實陳少杰至今失聯近3週，分析認為消失這麼長時間並不正常，消息人士更稱陳少杰失聯可能是相關單位帶走「協助調查」，另一名上市公司高層外號「中國巴菲特」的沃華醫藥董事長趙丙賢也在同日傳出被留置消息，一時引發中國社會議論。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《每日經濟新聞》、《鈦媒體》等中國媒體報導，業界及投資市場近來傳出，電子遊戲直播平臺「鬥魚」董事會主席兼執行長陳少杰截至目前已失聯近3週，鬥魚官方針對陳少杰失聯僅表示，公司內部還在了解情況中，但此前已有消息人士稱陳少杰失聯有可能是有關單位帶走「協助調查」，至於是因為何事被帶走調查卻並未確認。
報導指出，位於武漢的鬥魚辦公場所中有研發單位員工表示，目前員工正常上班，薪水發放正常，也有品牌公關部門員工表示「公司暫時沒有對外口徑，正在內部核實」。
據了解，陳少杰今年39歲，生於山東濟南，大學畢業後不久就與他人合夥創立遊戲平台「掌門人」；他在年僅30歲時，於2014年創立鬥魚平台，獲得騰訊等集團數億美元投資，公司在2019年7月於納斯達克（NASDAQ）上市，使其身價一度直逼人民幣 100 億元。
鬥魚平台近年來本身增長疲弱，又受到抖音、快手等短影音平臺衝擊，財務狀況不樂觀，今年10月有多名在鬥魚平台獲得大量粉絲的遊戲實況主，於淘寶進行《原神》、《英雄聯盟》等遊戲週邊直播帶貨，吸引超過8百萬人觀看，但在陳少杰傳出失聯後公司營運再度陷入危機。