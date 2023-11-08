無意侯韓配！許淑華曝韓國瑜仍為「兩位候選人真正合起來」而努力
外傳藍白合若破局，國民黨有意推出侯韓配，但遭韓國瑜辦公室否認。南投縣長許淑華透露，韓國瑜至今仍為藍白能有圓滿合作持續努力中，也希望柯文哲能認清民眾期待與目前政治現實，讓「兩位候選人能真正合起來」。
記者顏幸如／南投報導
2024選戰進入倒數，藍白合依舊談不攏，消息傳出藍白合若破局，國民黨總統參選人侯友宜可望搭檔前高雄市長韓國瑜，但消息遭韓國瑜辦公室否認，資深媒體人王淺秋也透露，韓國瑜確有被徵詢副手意願，但他只想當啦啦隊。
南投縣長許淑華今（8）日受訪時也證實，韓國瑜「當啦啦隊」的立場不曾改變過，除了多次幫侯友宜站台，上星期也到南投為立委候選人拉抬聲勢。
許淑華指出，韓國瑜很清楚，國民黨現在必須和柯文哲有圓滿的合作，也一直希望自己能為兩方做出貢獻，因此不斷居間協調、傳遞訊息。韓國瑜知道如果藍白破局，恐難達成政黨輪替的目標，所以一直和兩位候選人溝通，希望柯文哲認清台灣人民的期待、目前的政治現實，讓兩人能「真正的合起來」。
許淑華說，雖然距正式登記剩不到幾天，但只要還沒定案，大家仍會繼續努力，希望兩黨高層摒棄自我的堅持，以民眾福祉為最大考量、下架民進黨和政黨輪替為主要目標。