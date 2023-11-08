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立冬巧碰「金星入天秤」！4星座戀愛運超展開　牡羊注意2種好桃花

▲今（8）日迎接節氣「立冬」到來，但同時金星進入天秤座，讓星座運勢吹起一陣溫暖而浪漫的風，將有4個星座戀愛運勢會超展開。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲今（8）日迎接節氣「立冬」到來，但同時金星進入天秤座，讓星座運勢吹起一陣溫暖而浪漫的風，將有4個星座戀愛運勢會超展開。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者潘毅／綜合報導

今（8）日迎接節氣「立冬」到來，但同時金星進入天秤座，命理專家塔羅牌老師艾菲爾也表示，這讓星座運勢吹起一陣溫暖而浪漫的風，「這段時間裡，你可能會遇到心儀的對象，或是和現有的伴侶增進感情」，同時點名將有4個星座戀愛運勢會超展開，在寒冷的的冬天與對象感情升溫或遇到給予溫暖擁抱的另一半。

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📍立冬巧碰「金星入天秤」！4星座戀愛運超展開

第一名、天秤座－金星進入命宮
天秤座的你在這個時期會感到自己的魅力大增，無論是外表還是氣質，都會吸引到許多人的注意和讚美。 你也會更有自信和開放，主動去追求你喜歡的人，或是接受別人的示好。 如果你是單身，你可以多參加一些社交活動，如聚會、派對、展覽等，有機會遇到志同道合的異性。 如果你已經有伴侶，你們之間的感情會更加甜蜜和諧，你們也會更了解和尊重彼此。 這是一個適合表達愛和承諾的時期，你們可以考慮結婚或是訂定未來的計畫。

第二名、雙子座－金星進入戀愛宮
雙子座的你在這個時期會變得更加浪漫和多情，對愛情充滿了渴望和期待。 你也會更好奇和冒險，想要嘗試一些新鮮和刺激的事物，增加你的戀愛經驗。 如果你是單身，你可以多上一些交友平台或是網路社群，找一些有趣和有話題的人聊天，或是約出來見面。 你也可以多出門旅行或學習一些新技能，擴大你的視野和人脈，說不定就能碰到心動的對象。 如果你已經有伴侶，你們之間的感情會更加火熱和激情，你們也會更加溝通和分享，增進彼此的默契和信任。

塔羅牌艾菲爾老師公佈了12月桃花爆棚「4生肖」。（示意圖／取自 pixabay ）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示，立冬後將有4個星座戀愛運超展開。（示意圖／取自 pixabay ）


第三名、牡羊座－金星進入夫妻宮
牡羊座的你在這個時期會變得更加溫柔和體貼，對愛情充滿了責任和忠誠。 你也會更成熟穩重，想要建立一個長久和穩定的關係，不再隨意和玩弄感情。 如果你是單身，你可以多關注一些年長或是有實力的異性，他們可能會給你一種安全和信賴的感覺。 你也可以多參與一些公益或是志工活動，展現你的正義和善良，吸引到有相同價值觀的人。 如果你已經有伴侶，你們之間的感情會更加深厚和牢固，你們也會更支持和鼓勵彼此。 這是一個適合結婚或生子的時期，你們可以共同創造一個幸福的家庭。

第四名、巨蟹座－金星進入田宅宮
巨蟹座的你在這個時期會變得更加溫暖和親切，對愛情充滿了關懷和照顧。 你也會更有家庭和居家，想要打造一個舒適溫馨的生活環境，享受平靜和安穩的感覺。 如果你是單身，你可以多去一些有歷史或文化氣息的地方，如博物館、圖書館、古蹟等，有機會遇到有深度和內涵的異性。 你也可以多和你的家人或是親友聯繫，他們可能會給你一些好的建議或是介紹一些合適的人給你。 如果你已經有伴侶，你們之間的感情會更加親密和和睦，你也會更加重視和珍惜彼此。 這是一個適合裝修或搬家的時期，你們可以共同打造一個理想的家。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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