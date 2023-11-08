高市第107期市地重劃區動土 接通北高雄三大交通幹道
位於三民區的公辦第107期市地重劃工程於今（8）日上午舉辦隆重動土典禮，由副市長林欽榮主持，民意代表、里長及在地鄉親共同見證市府建設高雄、轉型產業的用心。
記者蔡佳宏／高雄報導
林欽榮說，為迎接明年元旦輕軌成圓，元宵節假期前將開放民眾免費搭乘，全線進出月台刷卡不扣款，高雄輕軌成圓後，第107期重劃區透過都市計畫變更將龍德新路東延至民族一路，為完善輕軌完工後周邊交通運輸系統，市府已完成龍德新路拓寬工程，龍德新橋也將於今年底通車，再配合第107期重劃工程於明年3月底開闢一條26米，長度約350公尺的計畫道路後，未來車輛可以直接從龍德新路橫跨愛河至民族一路，打造串連博愛路、自由路與民族路等北高雄三大交通幹道之動脈，據交通局資料顯示，這些配套工程預估可移轉大順路28%的車流量，交通服務水準可從F級提升至D級，不僅紓解大順一路交通壅塞，更可望活絡大順一路及河堤南路兩側商業活動。
地政局長陳冠福表示，第107期市地重劃區面積約3.76公頃，北側為大順一路，南側以民族一路373巷為界，東側以民族一路為界，西側以河堤南路為界，為配合市府輕軌二階9項優化調整方案，故重劃工程將開闢1條26米計畫道路銜接河堤南路及民族一路，成為主要東西軸線，疏解地區整體交通及居住環境品質。
重劃可無償取得道路、公園、綠地、停車場等公共設施用地1.52公頃。道路工程由地政局施作，公園、綠地、停車場則按市府團隊通力合作的精神，由工務局及交通局開闢。重劃區提供2.24公頃特定商業專用區土地，作為未來發展零售業、服務業、娛樂業、批發業及有關商業活動腹地，有助於住宅及商業活動的成長，並帶動鄰近已發展成熟的鄰里社區轉型。
地政局表示，市府以公開、公正、誠信的一貫原則，加快都市整體開發腳步，促進土地開發利用，加速地方繁榮發展，待第107期公辦重劃完成後，完整串聯河堤南路及民族一路，達到接通北高雄主要三大交通幹道之目標，結合鄰近商圈帶動地區發展，讓市民與市府雙贏雙榮。