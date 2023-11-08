Joeman涉毒認錯！鄰居巫苡萱震驚「上個月才合作」 親吐私下互動
百萬YouTuber網紅Joeman日前爆出吸毒被逮，震驚網紅娛樂圈，而上個月才和他合作拍片的巫苡萱今（8）日受訪坦言：「其實蠻意外的！」並分享當天Joeman的狀況，不僅很好聊，個性又很好，變瘦又變帥，沒有任何精神恍惚的現象。
記者詹鎰睿／台北報導
巫苡萱、李懿、倪暄、陳詩雅、陳詩媛（十元）、陳伊、冼迪琦今日一同出席《懿想天開》開播5周年記者會。巫苡萱則說，距離上次與Joeman合作開箱樂天桃猿休息室的影片時才不到1個月，「會發生這樣的事，其實蠻意外的！」不過在看到道歉影片後，大家都異口同聲地誇讚Joeman，「他蠻有Guts的」、「做錯事勇於承認」。
巫苡萱回憶當天，Joeman完全沒有異狀，「他來休息室拍攝的時候，看起來沒有精神恍惚！」其他樂天女孩也說，Joman人很好很能聊，而且又變很瘦變得很帥。由於巫苡萱才剛宣布分手，Joeman也在今年與女友妮婭分開，兩人都恢復單身，現場巫苡萱就被起鬨要不要試試看。
沒想到李懿竟加碼爆料，「對啊！而且你們都住新莊啊！」透露Joeman就住在巫苡萱後面那一棟，嚇得巫苡萱哀號，「你這樣講大家就都知道我買哪一棟了啦！我們訪問可以到今天嗎？」有趣的是，倪暄被問有沒有安慰巫苡萱的感情，結果卻被對方開玩笑，「但我不會去別人家！」暗酸倪暄過去的緋聞，把新妹們嚇到縮在一旁，完全不敢回答，現場爆笑不已。
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