「最美士官長」劉香慈和老公7年之癢吵架爆粗口 封奶拒再拍寫真
演員劉香慈過去演出《女兵日記》走紅，有「最美士官長」封號，2016年和藥廠小開鍾威凱（Vick）結婚，有2個寶貝兒子。劉香慈近日和郭子乾一同參與民視節目《鬥陣大廟埕》體驗廟宇藝陣文化，今（8）日劉香慈受訪暢談婚姻，提到因上表演課現更勇於表達情感，上回和老公吵架，竟意外脫口罵對方「他Ｘ的」，老公也嚇傻，劉香慈不忘強調夫妻倆很少吵架，若有多半是冷戰不講話。她11年前曾發性感寫真書，雖現身材維持依舊，但劉香慈坦言，如今並沒有想要分享身材，也不敢讓兒子看到寫真書。
記者黃盈容／台北報導
劉香慈難得錄製節目，直呼在沙灘上青蛙跳很痛苦，她過去演出《女兵日記》，可伏地挺身20下，但現在因運動傷害，頸椎肌肉沾黏，做1下也會痛「有陣子生活品質很差，頭很痛」，她靠物理治療、牽引、針灸治療。
她和老公已有2男寶，今鬆口第3胎計畫，嘆「我覺得我人生中如果有第3個交給老天爺，如果有緣分的話」，不強求女孩，直喊「兒子也很好啊！」
劉香慈生完二寶後，在鳳小岳的表演教室上2年課，也更懂得表達心中喜怒哀樂，笑說，和老公曾吵架，不小心爆粗口。不過，劉香慈強調和老公結婚7年，溝通管道暢通，「不會去委屈求全，我們在乎對方，因為感情到最後已經不是戀愛了，因為我們要共同承擔，孩子教養等等。」
她過去曾出版性感寫真，其中有裹著床單、泳裝辣照，但如今已封奶，劉香慈表示，「我覺得我對於身體的看法，也進入到另外一個層級，我覺得體態好，是我自己穿衣服舒服，我並沒有想要去分享這件事情。」