太陽花學運組「這個世代」　6參選人連線喊前進國會

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吳沛憶表示，在場每一位的選區都是艱困選區，大家不是因為看見希望才堅持，而是堅持下去才有希望，6位從太陽花學運後，都帶著務實解決問題的信念投入政治，而過去「新政治」一詞因為柯文哲對於理念價值的閃爍、出爾反爾，幾乎成為「地獄梗」，希望「新政治」這個詞應該還給這個世代。
苗博雅說，從9年前318運動時，和大家一起站在立法院，9年後這群人依然在挑最困難的事情做。吳沛憶在沒有預期的情況下參選中正萬華選區，賴品妤、吳崢都面對地方帝王級的家族，自己和曾玟學則挑戰非藍陣營從未勝選的選區，黃捷則要打一場70天的立委選戰．「最困難的重擔就由我們這個世代來扛。」
苗博雅表示，如果只關心10年後的台灣，那只要重視總統大選，但若關心30年後的台灣，那一定要關注國會選戰。國會是培養下一代領導梯隊的重要場域。如果希望30年後的台灣有健康正常的政治和行政團隊，現在必須思考下一屆的國會將會有什麼樣的組成。新世代的領導人才不會從天上掉下來，懇請大家給這個世代一個機會，讓這個世代能夠進入國會。
賴品妤表示，大家常以318世代作為這群人的標籤，但早在318前大家就一起為各種社會議題努力。這10年許多人從地方走入議會，對於如何為年輕人擘畫已越來越成熟，知道怎麼做。她一直主張打破青年世代困境，每個參選人著眼的都不是眼下的勝選，而是選區的未來、台灣的未來。對手進行大量的抹黑，大家已經知道她的對手在地方上是惡劣的政治家族，也造成世代的不正義。6人面對各自不同的挑戰，戰士沒有選擇戰場的權利，希望在這條路上夥伴越來越多。
吳崢表示，太陽花世代象徵社會上堅持公平正義、堅持不妥協的一群人，而他們的對手正好就是站在這樣價值對立面、造成社會的不公平、不正義的候選人。以他所在的中和選區為例，中和長期由張慶忠家族把持，而2014年就是他半分鐘強送服貿，使大家需要上街頭、肉身阻擋惡法；這樣的政商家族，壟斷地方權利、魚肉鄉民，對選民相當不公平。
曾玟學表示，6人在學運後各自在不同場域歷練，但心中對於公平正義的理念始終不變；在這個連線中他是非六都代表，而6人除了對公平正義的共同理念，也關注社會不同面向，他確信每位候選人都是各自選區最好的選擇，未來如能一起進入立法院，台灣的政治文化將邁入下個階段。未來這個總部也將籌組志工隊，與參選人們一起到各個車站、轉運站發文宣，呼籲年輕世代返鄉投票。
黃捷表示，自己原本是場邊的啦啦隊，突然要上場打擊，她的初衷不變，相信在場每個人都做好準備、可以強棒出擊。「這個世代」可以給不願由「柯文哲」代表自己的年輕人作為依託，這個世代不只代表自己，還代表更多年輕人的聲音，讓年輕人對台灣的未來更有希望，今特地從南部上來與大家集結，就是希望南部的聲音不缺席，呼籲所有在異鄉的朋友，一定要返鄉投票，讓這個世代的力量成為下個世代的中流砥柱。
台北市議員林亮君表示，「這個世代」的四大政見「推動繁榮而自主的經濟、打造幸福而自由的生活、促進進步有尊嚴的國家、積極拓展國際影響力」正呼應了賴清德總統候選人所提出的國家希望工程，共同打造更公平正義、幸福美好的台灣，也預告下月將會舉行年輕型態的大型活動，廣邀更多志同道合的年輕人加入行列。
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