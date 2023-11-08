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童顏黑貓看不出14歲了！每天趴入「免費贈品籃」　志工心酸曝原因

▲在紐約的一個公益團體辦公室中，一隻黑貓天天跑到最顯眼的「免費」衣物籃子中。（圖／FB@Putnam Humane Society）
▲在紐約的一個公益團體辦公室中，一隻黑貓天天跑到最顯眼的「免費」衣物籃子中。（圖／FB@Putnam Humane Society）

記者潘毅／綜合報導

水汪汪大眼睛卻暗藏憂傷！位於美國紐約的普特南人道協會（Putnam Humane Society），在今年暫時收留了一隻黑貓，而牠到了這裡後，天天跑到最顯眼的「免費」衣物籃子中，從一旁目睹這情況的志工，也不捨吐露辛酸原因：「牠想要有個家」。

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普特南人道協會（Putnam Humane Society）在上個月底時發出一張照片，表示協會在今年夏天時，收留了一隻流浪黑貓，暫時取名為巴德，而過檢查後，發現牠其實已經14歲，與稚嫩的外貌顯得有些不相符。

▲巴德非常非常努力地想讓自己被收養。（圖／FB@Putnam Humane Society）
▲巴德非常非常努力地想讓自己被收養。（圖／FB@Putnam Humane Society）
而開始在協會生活後，巴德相當親人溫馴，更習慣每一天都會跑到門口最顯眼，讓民眾擺放捐贈衣物或自由拿取的「免費贈品」籃子中，希望能獲得人來人往的人們的注目眼光。

這幾個月不斷目睹此情況的志工，也忍不住大喊：「巴德非常非常努力地想讓自己被收養」，更表示牠雖然是一名「高年級男孩」，但仍然相當熱情且熱愛人的擁抱，希望群眾能給牠一個家。

▲巴德其實已經14歲，與稚嫩的外貌顯得有些不相符。（圖／FB@Putnam Humane Society）
▲巴德其實已經14歲，與稚嫩的外貌顯得有些不相符。（圖／FB@Putnam Humane Society）
不少網友看完後也紛紛回應「希望可愛的巴德能遇到好主人」、「牠的模樣完全不像已經14歲，希望牠餘生能過得幸福美滿」、「我要找時間去看看巴德」。


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