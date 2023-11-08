明揚殉職4勇消今入祀忠烈祠　周春米率團隊致意

9月22日明揚大火造成4位消防員賴俊儒、鍾吉垣、施寶翔、陳柏翰殉職，屏東縣政府今（8）日舉行入祀忠烈祠儀式，典禮由縣長周春米主祭，率縣府團隊、軍民警單位，為烈士們獻上最高的敬意，縣長周春米循禮上香、獻花，在禮官恭讀祭文後，向到場的烈士遺族及家屬行鞠躬禮並獻上白玫瑰表達慰問之意，場面莊嚴隆重。
記者鄭婷襄／高雄報導
位於屏東科技產業園區的明揚國際科技公司，9月22日發生大火，消防局指出，服務於本府消防局的屏二分隊隊員賴俊儒、鍾吉垣、施寶翔、陳柏翰冒險犯難，深入火場，於火場前約10公尺左右，突逢劇烈爆炸，犧牲殉職，追晉小隊長暨追頒一等楷模獎章、一等消防專業獎章殊榮，並入祀忠烈祠永為後世景仰。
縣長周春米表示，屏東消防弟兄因明揚大火因公殉職，故小隊長鍾吉垣、施寶翔、賴俊儒、陳柏翰四位烈士於今天入祀忠烈祠，對於縣內一下子失去四位優秀的消防弟兄，心中著實不捨與不忍，盼望這樣的事情不再發生，也請家屬安心，他們的爸爸、小孩是最英勇的，謹代表縣府及縣民表達最高的敬意。
典禮由縣長周春米擔任主祭，副縣長黃國榮暨縣政府各單位主管、屏東縣政府警察局、屏東縣政府消防局、空軍第六混合聯隊、空軍第一後勤指揮部、陸軍空降訓練中心、屏東縣後備指揮部等政、軍首長皆到場陪祭。