是假周湯豪！女粉絲遭詐騙50萬　本尊緊急發聲撇清

歌手周湯豪以歌曲〈帥到分手〉、〈愛上你算我賤〉走紅，擁有高人氣的他，近來傳出遭不肖人士假冒帳號，詐騙女粉絲50萬，他所屬的環球唱片得知此事後，趕緊發出聲明嚴厲澄清，周湯豪也迅速於今（8）日稍早轉發聲明，要大家提防詐騙。
記者吳雨婕／綜合報導
近來有粉絲被AI換臉技術矇騙，遭不肖人士進行詐騙，對方還拍攝了寫著女粉絲名字的紙片自拍，照片幾可亂真，與周湯豪本人相差無幾，為了博取女粉絲信任，詐騙集團還以視訊的方式證明是本人，無論聲音、影響幾乎都與本人一樣，接著「假周湯豪」再以帳戶被凍結等理由要求女粉絲匯錢，據悉女粉絲因此不疑有他，匯款給對方50萬元。
對此，環球唱片發出聲明，提到對於粉絲遭「假周湯豪」受騙並蒙受損失，感到痛心，接著強調：「藝人周湯豪並不會以個人通訊軟體或透過非官方之任何方式私下聯繫他人。籲請大眾及粉絲們如發現非官方認證之藝人周湯豪（Nick）社群媒體帳號的訊息、留言、聯絡，應提高警覺，希勿輕信受騙，宜立即封鎖處理、勿貿然回應，以確保自身資訊安全及權益。」環球唱片也在聲明中提醒，「網路上現存之假帳號業已侵害環球唱片及藝人之著作權及肖像權等，應即刻移除、停止侵權詐騙。否則將尋求法律救濟途徑，提起民刑事訴訟，以維護權益。」