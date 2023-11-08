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桃園捷運綠線G04車站　調整圍籬移至東側進行第二階段施工

▲桃園捷運綠線G04車站圍籬移設通行現況。（圖／桃園捷工局提供）
▲桃園捷運綠線G04車站圍籬移設通行現況。（圖／桃園捷工局提供）

記者李春台／桃園報導

桃園捷運綠線G04車站位於八德區介壽路二段和平路至189巷間大湳地區工區，因介壽路幅不寬，採取道路半半施工方式，自109年10月開工後歷經交通維持、地下管線遷移、臨時排水箱涵及連續壁工程等施工困難，112年11月7日如期完成第一階段道路西側工程，並調整圍籬移至東側進行第二階段施工。

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▲G04車站中間柱施作。（圖／桃園捷工局提供）
▲G04車站中間柱施作。（圖／桃園捷工局提供）
桃園捷工局表示，G04車站工區全長達400公尺，是捷運綠線地下段最長工區，也是未來捷運三鶯延伸線共構車站，從開工自今陸續完成西側管線遷移、排水改道、連續壁、中間柱及覆工系統作業等多項工作；在交通維持措施的影響、眾多橫向道路讓施工無法連續作業；另外錯綜複雜的地下管線，需配合眾多管屬單位安排進行改接遷移，期間更遭遇海底通訊管線斷線，唯一備援管線於介壽路下，無法如期改接，經本局與管線單位共同努力，克服障礙順利改接完成。

捷工局指出，原本西側設置圍籬路段，捷運局也在原無人行道設置的介壽路上，利用道路既有範圍增設行人通行空間，另為配合東側圍籬施作，考量施工階段維持行人通行空間及未來住戶救災救護需要，積極與該段住戶協調溝通，並已將東側騎樓占用打通，給予行人安全行走空間。

▲捷運綠線G04站周邊交通調整資訊。（圖／桃園捷工局提供）
▲捷運綠線G04站周邊交通調整資訊。（圖／桃園捷工局提供）
捷運局局長劉慶豐表示，G04車站為GC02標重要指標性車站，這次第二階段交通維持作業，是邁向新的里程碑，三個車站出入口併同三鶯延伸線釋壓井同時進行施工，未來捷運綠線及三鶯延伸線捷運轉乘、土地開發大樓招商，帶動八德地方經濟繁榮指日可待。

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