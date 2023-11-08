張忠謀同門師兄！「半導體一代宗師」施敏辭世 享壽87歲
根據美國《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）發出的訃聞，半導體產業「一代宗師」施敏，於美國當地時間6日安祥離世，享壽87歲；據了解，詩敏與張忠謀同為美國史丹福大學電機博士，且兩人指導教授皆為John Moll，兩人為同門師兄弟。
記者孫唯容／綜合報導
施敏於1936年3月21日出生於上海 ，曾在台大、美國華盛頓大學、史丹福大學求學，施敏和台積電創辦人張忠謀及不久前過世的華泰電子創辦人杜俊元，三人博士班都是同一指導教授John Moll，他在1963年取得博士學位後，進入美國知名研發重鎮貝爾實驗室（Bell Labs）工作。
施敏在1967到1969年所撰寫的《半導體元件物理學》，起先用於交大電子研究所上課講義，後續受到全球注目，翻譯成6國語言、發行超過300萬冊，備受全世界半導體和積體電路領域相關人員肯定，成為全球最暢銷的「半導體界聖經」。
施敏是中研院院士、美國國家工程院院士以及中國工程院外籍院士的三院院士，同時也是國立陽明交通大學終身講座教授，指導過的學生包括前交大校長張俊彥、鈺創董事長盧超群、台積電研發副總經理暨技術長孫元成等半導體的菁英。