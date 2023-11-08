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新北綠議員行車糾紛遭亮槍恐嚇　怒嗆隨便都能撿到槍

▲警方逮捕持槍恐嚇新北市議員邱婷蔚及其助理的男子，警車內放置起獲的槍枝及開山刀。（圖 ／新北市議員邱婷蔚提供）
▲警方逮捕持槍恐嚇新北市議員邱婷蔚及其助理的男子，警車內放置起獲的槍枝及開山刀。（圖 ／新北市議員邱婷蔚提供）

記者吳嘉億／新北報導

民進黨新北市議員邱婷蔚今（8）日在市議會市政總質詢上揭露，日前與助理開車行經五股地區時，因行車糾紛遭對方超車擋車，甚至還亮出槍枝指向助理，對此邱婷蔚指出自己身為民代都遭此恐嚇，直嗆是隨便在路上都能撿到槍，並批警方在事後逮捕男子，還在車上發現開山刀等凶器，卻僅「函送」法辦。對此，新北市政府警察局長廖訓誠回應，起獲的槍枝經初步鑑定後是無殺傷力的空氣槍，因非現行犯，偵訊後將全案移送新北地檢署，依法偵辦。

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▲新北市議員邱婷蔚揭露日前與助理因行車糾紛遭對方亮槍恐嚇的情事。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.8）
▲新北市議員邱婷蔚揭露日前與助理因行車糾紛遭對方亮槍恐嚇的情事。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.8）
邱婷蔚表示，5日與助理開車行經五股中興路時，因不熟悉道路，依導航指示靠右行駛，也有打方向燈緩慢向右切換車道，卻被後車猛按喇叭警示，助理也搖下車窗道歉，對方卻搖下車窗怒以五字經國罵回應，甚至還拿出槍枝指向助理，讓2人嚇傻，隨即報警處理。

邱婷蔚說到，警方獲報後在蘆洲找到該名男子，並在車上找出槍、彈匣、開山刀等凶器，但後續卻僅將對方「函送」新北地檢署，質疑警方縱放人犯，怒嗆連議員在日常都碰上亮槍，馬上放他出來是不是讓大家更畏懼？

蘆洲警分局分局長林詮峰表示，獲報後立即成立專案小組追查，並於2小時內迅速將犯嫌查緝到案，現場並查獲空氣槍及開山刀，因開山刀非管制物品，槍枝經送驗後確認為空氣槍無殺傷力，強調全案在當日偵訊後即以地檢署檢署官指示，全案依妨害自由、妨害名譽、恐嚇等罪嫌移送新北地檢進行後續偵辦。


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