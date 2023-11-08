新北綠議員行車糾紛遭亮槍恐嚇　怒嗆隨便都能撿到槍

民進黨新北市議員邱婷蔚今（8）日在市議會市政總質詢上揭露，日前與助理開車行經五股地區時，因行車糾紛遭對方超車擋車，甚至還亮出槍枝指向助理，對此邱婷蔚指出自己身為民代都遭此恐嚇，直嗆是隨便在路上都能撿到槍，並批警方在事後逮捕男子，還在車上發現開山刀等凶器，卻僅「函送」法辦。對此，新北市政府警察局長廖訓誠回應，起獲的槍枝經初步鑑定後是無殺傷力的空氣槍，因非現行犯，偵訊後將全案移送新北地檢署，依法偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
邱婷蔚表示，5日與助理開車行經五股中興路時，因不熟悉道路，依導航指示靠右行駛，也有打方向燈緩慢向右切換車道，卻被後車猛按喇叭警示，助理也搖下車窗道歉，對方卻搖下車窗怒以五字經國罵回應，甚至還拿出槍枝指向助理，讓2人嚇傻，隨即報警處理。
邱婷蔚說到，警方獲報後在蘆洲找到該名男子，並在車上找出槍、彈匣、開山刀等凶器，但後續卻僅將對方「函送」新北地檢署，質疑警方縱放人犯，怒嗆連議員在日常都碰上亮槍，馬上放他出來是不是讓大家更畏懼？
蘆洲警分局分局長林詮峰表示，獲報後立即成立專案小組追查，並於2小時內迅速將犯嫌查緝到案，現場並查獲空氣槍及開山刀，因開山刀非管制物品，槍枝經送驗後確認為空氣槍無殺傷力，強調全案在當日偵訊後即以地檢署檢署官指示，全案依妨害自由、妨害名譽、恐嚇等罪嫌移送新北地檢進行後續偵辦。