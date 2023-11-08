「民眾黨民調偏誤至少5%！」朱立倫：球速最快的未必是最好的投手
針對民眾黨公布的三份民調，指柯文哲領先侯友宜、賴清德，國民黨主席朱立倫今（8）日表示，相信身為教授的柯文哲很清楚，這份民調，不是組合而是個人，這份民調最大的特點是把郭台銘放在民調中作為競爭者，這與本來大家要團結、整合在一起不一樣，這樣的誤差、偏誤有多大？至少每份民調有5%左右的偏誤，這不是他們要的目的，應該是實實在在檢測當大家團結在一起，侯柯對賴蕭、柯侯對賴蕭，甚至郭賴對賴蕭，結果是怎麼樣？都可以讓媒體做出來，大家相信主流媒體的結果，也懇託主流媒體為了台灣、人民、讀者大眾，做出最有公信力民調。
記者余祥／台北報導
有關藍白合的方法，朱立倫指出，日前國民黨提出兩個方案，不管日本式或德國式都有國際相關依據，也都以民調作為最重要基礎，尤其德國式就是全民調，完全依照民調結果，由侯柯對賴蕭或柯侯對賴蕭的結果占一半，另外一半是政黨支持度，國民黨與民眾黨的相對支持度佔一半，就是全民調。為何西方民主國家堅持這樣？因為除了個人還有團隊，一定要有團隊的精神與團隊的支持。
朱立倫並以台灣國球的棒球為例指出，兩隊要組成聯隊，選出最佳投手，除了投手本身的球技外，當然要看整個球隊本身的防守、打擊如何？投手與球員的默契如何？總教練才來評估派那些選手上陣，不是球速最快就是最好的投手，若無法跟球隊形成完整的默契，完整的守備與強力打擊，是無法贏得勝選。