30多年漁民心願　梧棲漁港「製冰廠」及「冷凍廠」動土

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盧秀燕說，梧棲漁港是中部地區最具規模的漁港，是漁民捕魚及作業的重要基地，更是民眾採購、消費、觀光等重要的經濟場域，多年來有漁港卻沒有製冰廠和冷凍廠，不但提高漁民作業成本，也有衛生安全上的疑慮，漁民們等待30多年，此次工程是新的起點，很高興和大家一起見證這個時刻，有決心就一定成功。
盧秀燕也說，感謝中央照顧台中漁民，除此次工程，也陸續投入經費建設梧棲漁港，包含濱海藝術廣場、魚市場及浮動碼頭等，梧棲漁港在中央、市府與漁會攜手打拚下，根據交通部觀光局統計，去年到港遊憩遊客高達130萬人次，也多次獲得農委會漁業署十大魅力漁港的「饕客天堂」首選；未來市府將持續向中央爭取經費，聯手打造梧棲漁港成為中台灣亮點漁港。
立法院副院長蔡其昌表示，梧棲漁港建設目前有3件大工程，製冰及冷凍廠及拍賣場目前逐一動工，總工程經費逾12億元，中央跟地方通力合作，打造「海線藍帶」觀光廊道，民眾消費和漁民作業可兼顧，促進地方觀光潛力無窮。
台中區漁會指出，製冰廠總面積1,490.37平方公尺，工程經費1.59億元，由市府協助支出3,000萬元；另冷凍廠基地總面積2,613.37 平方公尺，工程經費2.98億元，由市府協助負擔6,000萬元，完工後可解決梧棲漁港缺冰補給需求，爭取漁船出海時效，未來更可推動漁產品HACCP國際認證，提升漁業產業競爭力。
農業局表示，梧棲漁港具有豐富的漁業文化與漁產資源，同時擁有全國最大魚貨直銷中心，港內漁獲皆需用冰及冷凍保鮮，長期以來仰賴彰化或桃園等製冰廠及冷凍倉儲，不但增加作業成本且耗時，使用冰品來源不穩定也容易有衛生疑慮，未來冷凍貯藏完工後，將可調節漁貨於節慶時銷售，增加水產品價值。
台中市海岸資源漁業發展所表示，近年漁會積極打造優質漁業基礎設施，如魚市場興建工程、小船泊區及浮動碼頭興建工程開工動土，隨著「最後一塊拼圖」製冰廠和冷凍廠的動工，未來將迎向「梧漁倫比」的漁業新象。
今動土活動，包括市長盧秀燕、農業部政務次長陳添壽、農業部漁業署副署長王振芳、立法院副院長蔡其昌、立法委員楊瓊瓔、台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、農業局副局長蔡勇勝、台中市海岸資源漁業發展所長陳英琮、全國漁會常務監事趙朝琴、台中區漁會理事長鄭基和、常務監事蔡榮聰、總幹事趙朝森等皆到場。