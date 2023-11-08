温昇豪衰事連連！扁桃腺發炎話癆大叔超收斂 避談MeToo之友
温昇豪日前一下是被鋼筋劃傷腳，之後又因忙著趕拍中視《開創者》累倒了，平時很愛發言講話的他，今（8）日出席記者會KKTV X 新傳媒簽約記者會，因為扁桃腺發言都沒心情講話，想多聊一些時事題，例如被戲稱「性騷起訴日」的今天，當試探詢問曾合作過的宥勝因#metoo事件被起訴，温昇豪則不想多講。
記者蔡依庭／台北報導
温昇豪今出席KKTV和新加坡新傳媒合作暗黑懸疑新戲《誰殺了她》發布會，近日身體有恙，錄製綜藝節目不慎腳劃傷血流如注，接著扁桃腺發炎發燒住院吊點滴，大概快半年沒休息了，看得出他略顯疲態，無奈說：「吃藥吃到怕。」
他提到腳撞傷是在錄影前，脛骨撞了2個洞，當下流血貼OK繃繼續錄影，沒想到錄完血還在流，就去急診打破傷風。工作結束回台北當晚，他一直畏寒，後來檢查是扁桃腺發炎、發燒，才進醫院吊點滴。
但敬業的他，還是繼續工作，坦言：「今天比較累，這個要充分休息，但我沒有時間，不過都過去了。」他透露月底製作的新戲《整外春秋》要開拍，這段時間能稍嫌喘口氣，不過還是有很多行政作業要處理。
温昇豪在《誰殺了她》和金鐘視帝李銘順同台飆戲，飾演要對抗心魔的牧師。他和李銘順私下是高爾夫球友，形容2人就是「白爛臭直男」。他說：「我跟他的戲很常重疊，如果我時間不行那個角色就會找他，他不行就找我演，我也不知道為什麼。」