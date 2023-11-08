李亦伸專欄／NBA密爾瓦基公鹿可能.......正在解體!

我是廣告 請繼續往下閱讀
那不只是防守下滑，團隊合作失去緊密度，更關鍵是公鹿以往幾顆穩定鏍絲釘都在鬆脫，這種鬆脫從球員存在感降低，防守下滑，防守效率直直落都可以看見危機。
公鹿有四顆關鍵鏍絲都在集體鬆脫。
第一顆是中鋒「大洛」Brook Lopez：35歲大洛正在衰退，而且衰退不小。
今年場均10分、4.5籃板，投籃命中率不到四成，生涯最低，三分命中率3成3也是四年來最低，大洛除了年紀，他在公鹿團隊扮演的防守支撐、護框、二波進攻和擋拆接應，已經失去近一半作用和作為。
第二顆是替補中前Bobby Portis：今年場均10.5分、5.3籃板，每場只打20分鐘，他就是公鹿板凳能量和士氣凝聚點，不管數據如何，Portis投入比賽和所有努力都有絕對貢獻。
Bobby Portis打得太少，貢獻和效率減低，加上今年三分命中率只有1成1，手感慘不忍睹，也影響教練對他的信心和上場時間。第一年執教NBA公鹿教練Adrian Griffin還需要跨出很大一步和各種進化。
公鹿兩名內線最主要長人上場時間和存在感都在下滑，輸出效率至少都打了七折，公鹿肯定危險。
第三顆是Khris Middleton：原本就是公鹿第二號得分手和第二進攻選擇，Khris Middleton傷癒後需要「負荷管理」，每場只打不到20分鐘，場均9.8分、4籃板、3.4助攻，4成6命中率和3成1三分命中率都差強人意，畢竟還在傷癒調整階段。
Khris Middleton當然有可能恢復到他生涯顛峰場均20分水平，但那需要時間和運氣，目前看來復原之路還很遙遠。
第四顆是替補後衛Pat Connaughton：公鹿最倚重的3D後衛Pat Connaughton場均5.8分，投籃命中率3成9，三分命中率2成8，個人狀況和球隊存在感都在明顯降低。
不管是扮演3D防守悍將還是拉開空間射手，Pat Connaughton過去三年經常有神來之筆，但今年30歲Pat Connaughton神來之筆少了，甚至經常消失在場上。
公鹿教練Adrian Griffin執教用人和重建新體系，圍繞Giannis Antetokounmpo+Damian Lillard重新建隊的模式，開季仍在適應和調整，未來還需要很長時間和比賽磨合。
從防守效率大幅滑落，四名關鍵角色球員存在感降低，公鹿接下來要面對的問題和挑戰只會愈來愈多，不斷浮現。
防守和團隊體系永遠是爭冠之本，公鹿過去幾年建立起來的防守質量和人員輪換，在送走Jrus Holiday迎進Damian Lillard後正在產生很大變化，萬一Khris Middleton回不到從前，防守拉不回精英級別，公鹿季中掉隊是很有可能。