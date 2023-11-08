炎亞綸強制性交獲不起訴 耀樂發聲明反擊了！將提起再議
藝人炎亞綸（原名吳庚霖，改名吳秉孺），6月遭網紅耀樂指控，16歲時遭性侵、偷拍性影像，經士林地檢署偵辦後，今（8）日依《兒少性剝削》起訴，但《強制性交》因罪嫌不足，不起訴。炎亞綸也發7點聲明，強調「與耀樂在交往期間與分手後，從未對其有過強制性交與黑道恐嚇之行為」。不過耀樂也發聲明反擊，並說「我會繼續與律師研議就此部分提起再議，還原真相並以正視聽」。
記者黃盈容/綜合報導
炎亞綸今7點聲明，感謝檢察官在不起訴書中釐清一些事實。但耀樂則發聲明反擊，他表示，「公眾人物本應發揮影響力為社會帶來良善之貢獻，但很遺憾的是，即便己經遭到檢察官認定犯罪而起訴，截至目前為止，吳庚霖（吳秉孺）先生仍一再以不實的說詞為其辯解、拒絕正視所犯的過錯。」認為炎亞綸多次對外發布聲明混淆大眾視聽，試圖將其犯罪行為美化為私人感情糾紛。
耀樂直言，控炎亞綸當年利用雙方懸殊的地位，「對年僅16歲的我拍攝私密影片、甚至在分手後將影片散播給他人等種種行徑，這絕對不是無足輕重的感情糾紛，而是毀滅一個16歲少年人生的沉重打擊」。
耀樂對於檢察官認為證據不足、不起訴的部分，嘆「當年我確實不懂得如何保護自己，但我會繼續與律師研議就此部分提起再議，還原真相並以正視聽。」