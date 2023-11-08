賴惠員論文再遭爆料論文抄襲新事證　這些綠委也涉抄襲

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今年8月，國民黨立委王鴻薇指控賴清德競選辦公室總幹事潘孟安，在高雄師範大學成人所碩士論文涉嫌抄襲；而高雄師範大學表示，學倫會審定結果確有違反學術倫理瑕疪，但尚未達撤銷學位程度，予以書面告誡處分，改正瑕疵後抽換論文。後續賴競總發言人陳世凱表示，潘孟安在懲處出爐後38天內，已經將論文補齊。
9月，國民黨批評民進黨新北市黨部主委、何博文的淡江大學碩士論文嚴重抄襲達58%，更諷刺是「北海小抄人」。但何博文則指出，經系統比對後續，論文相似度並未逾越淡江大學獲碩士學位標準，願配合接受學術倫理委員會審查。而國民黨發言人楊智伃也具名向淡江大學檢舉，目前審理中。
10月18日，「民間時政監督聯盟」召集人律師張靜指控民進黨立委趙天麟在中山大學的碩士論文嚴重抄襲，論文原創性比對相似度指數高達42%。趙天麟回應，論文扣除重複引用他人論文部分，原創性極高，相似度僅10%，低於母校系所新訂全國最嚴格的12%標準。中山大學也在接獲具名檢舉後在期限內完成學倫審議。
同日，民黨發言人暨台中立委候選人林家興披露，民進黨立委張廖萬堅在東海大學的EMBA論文抄襲達26%，張廖萬堅則回應，自己針對2014年台北市長選舉進行個案分析，全文內容親自撰寫，手稿也有保留，論文比對結果就只有11%，絕對經得起考驗。林家興後續也赴東海大學提出具名檢舉，東海大學則將在規定期限內調查完畢。
10月23日，台南市議員陳昆和胞兄陳昆明質疑立委郭國文在博士論文中偽造指導教授的證明書，隨後轉往台北地檢署按鈴告發郭國文，涉將2015年畢業版的博士論文審查合格同意書，用在2022年的抽換版上，涉犯《刑法》偽造文書罪；對此，郭國文則反批爆料內容不是新資料，早就已經被炒作過，也赴台南地檢署提告。