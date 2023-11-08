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凹豆咖快來！最Chill的「Wild Wild野生活」11/18衛武營登場

▲「Wild Wild 野生活」將在11月18日及19日在衛武營戶外草地登場。（圖／高市府觀光局提供）
▲「Wild Wild 野生活」將在11月18日及19日在衛武營戶外草地登場。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高市府觀光局去年首次在衛武營舉辦的「高雄城市野營」2日活動吸引超過10萬人參加。為了讓更多民眾能一起體驗戶外活動的美好，今年升級成2.0版本的「Wild Wild 野生活」，即將在11月18日及19日在衛武營戶外草地登場，觀光局長高閔琳表示，今年活動以野營、生活、音樂及永續概念實現SDGs永續旅遊目標，不僅活動場域擴大、體驗項目增多，現場還有50家以上的餐車美食、野營裝備品牌及露營車齊聚。

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▲體驗Pili Pala 直火碳烤。（圖／高市府觀光局提供）
▲體驗Pili Pala 直火碳烤。（圖／高市府觀光局提供）
高閔琳指出，今年活動亮點之一的「Pili Pala辦桌體驗」，將由料理職人以鐵製野坎設備現場烹調直火料理，端上歐式長餐桌，從視覺、嗅覺到味覺一次滿足，今日起開放預約，歡迎民眾踴躍上網搶購。

「Wild Wild野生活」邀請全台最頂級、最具風格的露營帳及露營車現場展示，有百萬級夢幻帳篷、豪華版的露營車，以及各種不同的野營裝備。今年開放8頂風格帳篷讓民眾免費拍照打卡，6頂風格帳篷讓民眾預約體驗私人包廂享用美食料理。表演卡司除了記者會搶先亮相的南西肯恩，還有陳忻玥、陳華、葛西瓦、持修、小宇、畢書盡及彭佳慧等超強金曲卡司熱力演出，舞台兩側也有付費「卡座包廂」，提供專屬餐點及飲料。

▲現場有免費的風格帳篷讓民眾拍照打卡。（圖／高市府觀光局提供）
▲現場有免費的風格帳篷讓民眾拍照打卡。（圖／高市府觀光局提供）
高閔琳補充，「Wild Wild野生活」活動靜態及動態體驗皆有，民眾可以從樹上玩到水上；包括超強戶外達人講座，從登山安全、釣魚技巧、野地篝火到野炊示範等最完整的戶外技能攻略；以及戶外玩家喜歡的獨木舟、立槳SUP、高空滑索與走繩等刺激活動，也通通搬到衛武營。除了大人可以自由玩樂，還有一系列適合親子一同體驗的活動。

觀光局邀請民眾發揮創意，11月18、19日將黃、藍、桃紅、綠等繽紛搶眼的色彩穿戴在身上，趕搭「Wild Wild野生活」「多巴胺穿搭」熱潮。觀光局也提醒週邊會場停車位有限，請大家多利用捷運等大眾運輸工具前往現場，免塞車、快速又便利，更多活動訊息請上高雄旅遊網或「Wild Wild野生活」臉書粉絲團、Instagram查詢。

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