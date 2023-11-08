寬頻不斷點 高市推動寬頻管道成網不斷點提升纜線布纜率
高雄市政府為將早期建置完成的寬頻管道連結成網，自109年起推動寬頻斷點連結，統計近3年(109~111年)動用1600萬元完成430公尺建置，增加近10.8公里纜線佈纜進駐管道，未來不僅減少道路挖掘，也提高替代線路，增加管道連續性與線路穩定性，預計112年再完成73公尺，希望寬頻成網不斷點，提升纜線佈纜率，增加市庫收入。
記者郭凱杰／高雄報導
工務局表示，為將民國98年M台灣計畫所建置之寬頻管道連結成網，自109年起開始推動高雄市寬頻管道斷點工程，截至111年底計新增27處連接，完成430公尺管道，進而提升寬頻業者佈放纜線意願，統計斷點連結所增加纜線佈纜長度達10.8公里。今(112)年預計施作9處連接，完成73公尺管道長度，預計增加佈纜長度約3.6公里。
工務局局長楊欽富表示，共同(含寬頻)管道是智慧城市的基盤建設，可減少道路的挖掘，進而減碳。該局目前也在研議道路開闢創新工法，於道路一側構築結構體設置共同管槽所需空間，將都市民生管線及其他地下管線合併與管理，以有效降低道路重複挖補之情形，維持道路平整及提升市容美觀。
工務局強調，後續將持續推動寬頻斷點連結專案，以完整高雄市寬頻管道設施，除能減少道路挖掘，也可減少架空纜線及水溝附掛纜線數量，達到美化市容及減碳效益。