啦啦隊詩雅、十元「台灣大賽鬧不合」！老爸也錯亂：到底誰贏球啊
樂天女孩成員十元（陳詩媛）宣布今（8）日正式加入節目《懿想天開》主持群，和親姊姊陳詩雅確定合體，完成粉絲們睽違許久的願望。不過正值CPBL台灣大賽期間，剛好妹妹是樂天桃猿啦啦隊，姊姊是味全龍啦啦隊小龍女，身分有些尷尬，沒想到姊妹倆竟透露兩人劍跋扈張，在家裡都不太願意講話，就連爸爸都會錯亂。
記者詹鎰睿／台北報導
面對新妹十元加入節目主持群，李懿顯得非常緊張，「我也不知道為什麼，原本有一個，現在又來一個！」並爆料詩雅、十元兩人因為屬於不同的球團，一直都不想合體。姊妹倆這才笑說，因為台灣大賽的關係，連記者會的位置都刻意坐很遠，形容是「劍跋扈張」的感覺。
詩雅還分享，昨天輸球後回家，爸爸還跟她說，「妳們贏了耶！」讓姊妹倆哭笑不得，「我爸已經分不清楚了，反正有一個贏就好，隨便遇到一個就說妳們贏了，而且都是紅色！」十元更開玩笑表示，有次的應援服不見了，不能上班，當場質疑姊姊，「是不是你偷的！」只見姊妹倆不斷鬥嘴，比球迷還要可怕。
至於一旁的冼迪琦則處於與世無爭的狀態，希望自己的球隊中信兄弟，明年可以打進季後賽，甚至是台灣大賽，「希望明年可以拋彩帶！」談到自己被封為「峮峮接班人」，冼迪琦則非常感謝大家給予的美名，雖然帶來一點壓力，但她未來會更加努力，視峮峮為偶像前進，希望有天能和峮峮學姐一樣厲害。