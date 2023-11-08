炎亞綸轟耀樂為名利提告！聲明疑轉移焦點 網紅律師：恐毀掉緩刑
藝人炎亞綸涉嫌對網紅耀樂強制性交、偷拍，今（8）日偵查終結，檢方認定合意性交不起訴，但拍攝少年影像仍被提起公訴，他發布聲明認罪道歉，卻也質疑對方突然提告的動機是否「為了名利」，似乎內心頗有怨言，網紅律師「巴毛律師混酥團」發文酸他違法在先，竟然還質疑別人，可能因此毀掉自己緩刑的機會，小心得進去牢裡蹲，「第一次聲明審判外自白承認犯罪，第二次聲明毀掉緩刑機會，我是他的律師，我真的會把他嘴巴抽爛」」。
記者江芷稜／綜合報導
巴毛律師（陳宇安）曾公開表示蠻喜歡炎亞綸，以往他來粉絲團按讚都會特別截圖收藏起來，新聞爆出來的當下，自己還在看《嗨！營業中2》，內心感到蠻難過的，結果耀樂舉辦記者會時，炎亞綸現身突襲道歉，讓她覺得作秀成分太高，無視當事人感受，從遺憾難過轉為憤怒，直言對他很失望。
炎亞綸事發後的兩次聲明，都讓巴毛律師看了直搖頭，炎亞綸認為與耀樂5年內都有互動，無法理解對方突然提告，懷疑耀樂「是為名還是利？」巴毛律師則發文說，「好了啦，你就真的違法，還在那邊質疑人家提告為名為利，你這樣到時候人家不跟你和解，沒辦法緩刑的話，你就真的準備進去蹲」。
雖然檢方認定炎亞綸沒有強迫性交，散布影片的行為，但拍攝未成年少年的私密影片，仍然違反《兒少性剝削防制條例》被起訴，恐遭處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金，刑責非常重。巴毛律師不滿他聲明轉移焦點，恐導致當事人反彈，影響緩刑機會，直言「我是他的律師，我真的會把他嘴巴抽爛」。
※【NOWnews 今日新聞
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