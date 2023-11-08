藍營人士頻勸郭台銘「回歸國民黨」　黃士修：看得出來國民黨急了

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黃士修分別回應，「在中華民國派的立場上，郭台銘跟國民黨的理念，比起跟侯友宜更相近」、「請國民黨修正內定徵召的歷史錯誤，一起為中華民國打拼」，更直言，大家都看得出來，國民黨急了。
黃士修認為，如果當初徵召的是堅持中華民國正統路線的郭台銘，而非不接受九二共識、進而分裂九二共識的侯友宜，國民黨會被逼到這種程度嗎；如果，當初徵召的是五月初民調已經反超的郭台銘，而非連基本盤都沒拿滿、靠著黨遮掩他個人的侯友宜，國民黨會被逼到這種程度嗎？
黃士修指出，一開始，郭台銘方面把所有人當朋友，邀約侯友宜喝咖啡，遲遲無下文，隨之而來的是各種放話攻擊，檯面上的自己一個一個打回去，檯面下的自己一個一個處理掉，「我知道貴黨太多家務事，你們發現打下去會反噬，才改採邊緣郭、併吞柯的策略」，但自己無所謂，負責清理外部戰場，讓主帥帶領團隊穩穩衝刺連署，最終交出破百萬的成績。
黃士修說，重點不是那個數字，而是在各方夾殺之下仍然達標百萬，背後代表的人脈和動員力，逐漸產生化學反應，國民黨和民眾黨談判，一坐下來就要決鬥定生死，當然在淺水區就溺斃，郭和柯談合作，縱使雙方過去都講過不當副的，先收在心底，傾聽對方想法，累積互信和默契，才進得去深水區。
「奇怪了，這不正是兩岸和平的道理嗎？」黃士修認為，國民黨早已忘記九二共識的意義，除了空洞的覆誦中華民國、反台獨以外，只當作一句自己也不信的咒語來背，難怪扛不起兩岸和平的招牌。
黃士修直言，「被少數人把持的國民黨急了，我們不急，因為我們思考的始終是國家和人民的利益，不是你們一時的利益」。