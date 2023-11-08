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藍營人士頻勸郭台銘「回歸國民黨」　黃士修：看得出來國民黨急了

▲最近有不少藍營人士勸鴻海創辦人郭台銘回歸國民黨。（圖／資料照）
▲最近有不少藍營人士勸鴻海創辦人郭台銘回歸國民黨。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前送出百萬連署，展現參選到底決心，怎料，聯電榮譽副董事長宣明智昨天表態，要郭台銘當無需實質參與選舉「智者」，今天「友郭」立委林思銘也直言，希望郭「華麗轉身」，重回國民黨陣營。對此，郭辦發言人黃士修認為，「大家都看得出來，國民黨急了」，不過郭辦不急，因為郭辦思考的始終是國家和人民的利益，不是一時的利益。

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國民黨立委李德維日前受訪時聲稱，在中華民國派的立場上，郭台銘跟國民黨的理念，比起跟柯文哲更相近。而林思銘說，「我今天呼籲郭台銘重回國民黨陣營，一起為中華民國打拚。」

黃士修分別回應，「在中華民國派的立場上，郭台銘跟國民黨的理念，比起跟侯友宜更相近」、「請國民黨修正內定徵召的歷史錯誤，一起為中華民國打拼」，更直言，大家都看得出來，國民黨急了。

黃士修認為，如果當初徵召的是堅持中華民國正統路線的郭台銘，而非不接受九二共識、進而分裂九二共識的侯友宜，國民黨會被逼到這種程度嗎；如果，當初徵召的是五月初民調已經反超的郭台銘，而非連基本盤都沒拿滿、靠著黨遮掩他個人的侯友宜，國民黨會被逼到這種程度嗎？

黃士修指出，一開始，郭台銘方面把所有人當朋友，邀約侯友宜喝咖啡，遲遲無下文，隨之而來的是各種放話攻擊，檯面上的自己一個一個打回去，檯面下的自己一個一個處理掉，「我知道貴黨太多家務事，你們發現打下去會反噬，才改採邊緣郭、併吞柯的策略」，但自己無所謂，負責清理外部戰場，讓主帥帶領團隊穩穩衝刺連署，最終交出破百萬的成績。

黃士修說，重點不是那個數字，而是在各方夾殺之下仍然達標百萬，背後代表的人脈和動員力，逐漸產生化學反應，國民黨和民眾黨談判，一坐下來就要決鬥定生死，當然在淺水區就溺斃，郭和柯談合作，縱使雙方過去都講過不當副的，先收在心底，傾聽對方想法，累積互信和默契，才進得去深水區。

「奇怪了，這不正是兩岸和平的道理嗎？」黃士修認為，國民黨早已忘記九二共識的意義，除了空洞的覆誦中華民國、反台獨以外，只當作一句自己也不信的咒語來背，難怪扛不起兩岸和平的招牌。

黃士修直言，「被少數人把持的國民黨急了，我們不急，因為我們思考的始終是國家和人民的利益，不是你們一時的利益」。


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