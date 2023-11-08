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張藝謀、甄子丹兒女擠進上流社會！亮相世界10大奢華巴黎名媛舞會

▲張藝謀兒子張壹男（右圖）、甄子丹女兒甄濟如，成功擠進上流社會，將亮相於世界10大奢華晚會「巴黎名媛舞會」。（圖／翻攝自甄濟如Instagram、微博）
▲張藝謀兒子張壹男（右圖）、甄子丹女兒甄濟如，成功擠進上流社會，將亮相於世界10大奢華晚會「巴黎名媛舞會」。（圖／翻攝自甄濟如Instagram、微博）

記者黃雅琪／綜合報導

慈善活動「巴黎名媛舞會」是許多名門貴族爭相擠進的盛會，港星邱淑貞女兒沈月、李連杰女兒李珍、已故賭王何鴻燊愛女何超欣等知名華人後代，都曾亮相於舞會；今年的20位受邀名單，兩大「星二代」獲邀出席備受矚目，包括武打影星甄子丹19歲愛女甄濟如（Jasmine），以及國際名導張藝謀兒子張壹男，將以伴舞男騎士的身分亮相。

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▲甄子丹女兒甄濟如已是音樂人。（圖／翻攝自甄濟如Instagram）
▲甄子丹女兒甄濟如已是音樂人。（圖／翻攝自甄濟如Instagram）
影星甄子丹與汪詩詩的女兒甄濟如，今年7月宣布加盟索尼音樂娛樂旗下RCA唱片，並以唱作歌手身分在全亞洲推出首支個人單曲〈idk〉，正式成為音樂人。身高180公分，擁有超模火辣身材的甄濟如，獲邀出席即將在11月25日舉行的「巴黎名媛舞會」。

▲國際名導張藝謀（上）兒子張壹男，繼承父業當導演。（圖／翻攝自微博）
▲國際名導張藝謀（上）兒子張壹男，繼承父業當導演。（圖／翻攝自微博）
與會的另一名星二代是張藝謀兒子張壹男，將以伴舞男騎士的身分亮相「巴黎名媛舞會」，他剛從美國南加州大學的導演專業畢業，前年拍攝微電影《那邊》，在上海學生電影節一舉拿下最佳影片、最佳導演及最佳音樂3大獎，成功繼承父業。

▲邱淑貞女兒沈月，2019年出席巴黎名媛舞會盛況。（圖／翻攝自沈月Instagram）
▲邱淑貞女兒沈月，2019年出席巴黎名媛舞會盛況。（圖／翻攝自沈月Instagram）
世界10大奢華晚會之一的「巴黎名媛舞會」（Le Bal des Débutantes），每年會邀請20位左右的年輕女孩和她們的男舞伴出席，來自十多個國家，平均年齡落在16歲到22歲不等，於11月底美國感恩節期間，在法國巴黎舉辦，象徵著都市年輕女孩踏入高級時尚和媒體世界。

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