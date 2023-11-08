小S激情吳慷仁活起來！分居老公12天　自爆「我心死很久了」

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小S被製作人、導演說服4次才答應演出，「點頭關鍵是確定是慷仁，怎麼拍都一定有質感。」沒想到首次合作，第1天就拍激情戲，小S喝點酒再上，「有一場我們坐在旅館房間，他用充滿慾望的眼神看我、親我，那幕觸動我的心，我心死很久了，這幕讓我心活起來。」
小S還透露兩場親密戲都有喝酒，「慷仁說『妳到底喝多少』，我想說酒氣很重嗎？其實我演出不是靠酒，是慷仁給我很多安全感。」被問到親密接觸的感受？小S說：「我沒有感受到，慷仁應該也不敢碰，誰會真的帶感情揉對手胸部啦？」
小S看到劇本的時候，她覺得故事好看，但怕演不來，角色是一個很委屈的女生，跟自己差很多，再來是尺度很大，「我必須要老公、婆婆、女兒同意，老公二話不說同意，婆婆說她最愛看這種戲，許老三問我想搞外遇嗎？她不喜歡我跟其他男生親密，我說靜雯阿姨也演很多親密戲，還得獎，最後女兒都OK。」取得家人同意後，小S的要求只有一個，「我跟導演說不要震動感，我要唯美。」
為了怕主持人、媽媽的身分干擾情緒，小S效法賈靜雯的方法，搬到旅館住12天，老公時不時傳訊，問她怎麼樣，她回：「你不要吵我，我會回到老婆身分。」被問到家人可以看這部戲嗎？她笑說：「我會跟婆婆看，跟公公看是史上最尷尬的事，老公最近熱衷跟兄弟在一起，沒有follow戲劇。」
吳慷仁表示跟小S合作很舒服，「她很專業，工作的時候，她不是現在這個樣子，反而很安靜有氣質，不曾看過這樣的演員，我拍戲空檔很喜歡偷看她，小S很投入、很勇敢，很多情慾戲有身體接觸，不希望對方覺得被侵犯到，有幾幕動作她願意讓我做，其實我有嚇到。」
小S還透露與吳慷仁合作完還想繼續演戲，「慷仁說我是好演員，繼續演。」但是大S卻迎頭潑來一桶冷水，小S笑說：「我姐只講一句話，『徐熙娣如果得金鐘，我就去死』，我說有這個必要嗎？她說『我才是演員』，她自己不演戲，干我什麼事？」如果繼續拍戲，小S希望跟同劇不同單元的劉俊謙合作，「他上我的節目非常放得開，眼神到位、表演自然。」
《此時此刻》是一部發生在台北的愛情故事選集，描述在疫情底下，發生在人與人之間的種種相遇交織而成的愛情插曲。影集由一場「戀愛實境節目」開啟故事篇章，串起10種遇見愛情的故事，11月10日全球Netflix上線。