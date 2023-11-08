名家論壇》鈕則勳／藍白破局後　只有這情況可威脅賴清德

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若是真有「柯郭配」或柯郭合，未必會將國民黨與侯邊緣化，因為侯手中仍有「韓國瑜」這張牌可以打，除非柯郭和也將韓國瑜拉入陣營，只要柯郭韓能結盟，侯就勢必被邊緣化，柯郭韓便仍有能力和賴清德一搏，賴未必躺著就能贏。但柯郭和要將韓國瑜拉入陣營，談何容易？畢竟韓是忠貞國民黨員，現今又頻頻為侯造勢，讓藍軍與韓粉歸隊、使侯漸有起色，甚至傳出了「侯韓配」的聲音，確實有脈絡，因為藍白協商消耗太多時間，讓侯根本無法騰出手來向企業界尋覓副手人選，特別是女性CEO，時間壓力下只能從黨內洽商人選，上屆獲得五百多萬票的韓確實是「不得不的選擇」，雖然開拓中間及年輕票力有未逮，但鞏固藍軍選票及議題造勢確實是韓的強項，只要「侯韓配」能成局，和「柯郭配」及「賴蕭配」勢必能分庭抗禮。
但是「侯韓配」、「柯郭配」及「賴蕭配」雖然會造成三分天下之勢，但是由於侯韓與柯郭勢必勢均力敵，短期內必無法分出明顯勝負，如此態勢便對賴蕭配極為有利，畢竟非綠選民無法有效做出棄保決策之外，綠軍戰略一定是維持侯韓及柯郭間的權力平衡，誰太弱就打他一下，幫他提振士氣，以免一方被明確棄保，這當然是賴的必勝法則，是以「三分天下賴勝出」便成為最可能的結果。
倘若柯、郭談不成，兩人皆獨立參選，但「侯韓配」成軍，侯便有可能邊緣化分裂的柯與郭，畢竟國民黨現今大軍集結，侯也開始重砲猛轟賴清德，一種策略考量便是在藍白破局後搶攻「在野第一勇」的定位，希望能與賴捉對廝殺、對決PK，只要能成功營造「藍綠政黨對決」、「藍地方包圍綠中央」的氛圍，不僅能邊緣化各別參選的柯與郭之外，還能讓非綠選民便於作「棄柯保侯」、「棄郭保侯」的決策，創造險勝賴的機會。
但會若要達到逆勢翻轉勝出的機會，仍有幾個前提條件。第一，侯的攻擊力就要更強，建構「在野第一勇」的形象，要有比柯有更多的媒體版面與聲量 ; 第二，侯攻擊的內容要更言之有物及更深入，不能夠只談到表面或只蜻蜓點水，更不能只靠立委候選人的攻堅，如此才能建構主帥的氣魄與直搗黃龍的勇氣。第三，在強力攻堅賴清德之餘，侯仍得要提出比賴更好的政策或解決當前困局之方案，形塑「攻守兼具」的格局，才能拓票到中間選民 ; 畢竟缺少中間與年輕選票的國民黨，若只能在同溫層中相互擁抱取暖的話，要扳倒賴清德根本是天方夜譚。第四，侯與韓要能在戰略上明顯分工，侯強化攻堅力道、韓著墨議題造勢，才能創造分進合擊與相互拉抬的效果。
當然，仍有一種可能，便是柯、郭各自參選外，韓國瑜婉拒了與侯的正副搭配，侯又找不到能拓票到中間選民、具社會清望與知名度的女性企業主當副手，最後只能從黨內取才、匆促上陣的話，賴清德的當選就應該是板上釘釘了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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