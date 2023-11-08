政院宣示開放山林！監察院調查報告揪出「6大缺失」要求改進

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對此，監察委員浦忠成、賴鼎銘調查後發現，行政院宣示開放山林後，現行仍有法規、管理措施、山林教育等事項，亟待檢討改進，經監察院財政及經濟、內政及族群、教育及文化、交通及採購委員會聯席會議於112年11月8日通過調查報告，函請行政院督飭所屬確實檢討改進見復。
調查報告說明如下：
一、開放山林迄今4年餘，事故件數仍呈現趨勢成長、主要族群仍以中高齡、迷路之自組團為主：
行政院108年10月宣示開放山林政策，適逢108年底新冠肺炎疫情爆發，世界各國邊境管制，間接促使國內登山人數遽增，山域事故件數成長比率於翌（109）年達219％、求援人數達250％，截至今（112）年7月底，山域事故件數相較前4年同期1至7月份，呈現趨勢成長；中高年齡且因迷路求援之自組隊伍，仍居最大族群；迷路及創傷仍屬主要態樣。開放山林迄今4年餘，行政院允應切實瞭解山域事故癥結所在，賡續策進山林教育與配套措施，以維我國民健康權及環境權。
二、行政院109年7月公布「山林開放暨登山活動管理實施方案」，欠缺尊重原住民族主體性：
行政院109年7月公布「山林開放暨登山活動管理實施方案」，責成有關部會提出工作要項、期程及績效指標，未見原住民族主管機關及其工作項目，惟我國山林多位於原住民族地區，各資源治理機關依法應予尊重，負有取得同意、利益共享與資源共管等義務，而原住民族委員會主管原住民族事務，為配合開放山林政策目標，於維護原住民族主體性之脈絡下，位居溝通、協助要角，自不可劃於界外。揆諸近來部落居民抗議登山活動侵擾傳統領域新聞事件，益徵現行政策欠缺尊重原住民族主體性，以及瞭解原鄉山林文化之相應措施。行政院允應儘速檢視現行工作要項，持續關注及協助原民議題，以維我國山林文化完整性及永續發展。
三、行政院就商業登山團之主管機關及納管規範，於宣示政策3年期間仍議而不決：
行政院108年開放山林政策，鼓勵民眾親近山林，雖知我國商業登山團模式已行之有年，廣為民眾認知並利用，且因業者良莠不齊，衍生糾紛與山域事故救援等情形，卻就商業登山團之主管機關及納管規範，於宣示政策3年期間仍議而不決，行政院允應正視商業登山團之存在及相關爭議，並積極研定規範、輔導及納管，以健全我國登山活動及觀光發展。
四、登山產業已然成型，惟部分業者長期占用營地、山屋等不當行為已破壞山林生態、凸顯公權力不彰：
登山運動於我國運動人口主要從事運動之項目位居第二，協作團體日漸興盛，提供交通接駁、嚮導、炊事、住宿與揹工等服務，登山產業已然成型，惟部分業者長期放置炊具與裝備於公有山屋、營地或預先搭帳占用營位，提供定點協作服務並獲有收益，亦有就地掩埋廚餘油污及廢棄物者，以致吸引且改變野生動物覓食習性，衍生動物滋擾山屋事件。凡此均破壞我國珍貴山林生態、不利山林永續經營，亦凸顯公權力不彰，行政院允應督飭各山域管理機關全面盤查所轄是否涉有前情，並檢討規範、採行適當措施，以符實需。
五、登山人潮遺留之垃圾與排遺日漸增加，始終未能改善，已危害臺灣特有種棲地：
為回應登山民眾需求，行政院開放山林政策目標其一為「設施服務，便民取向」，雖責成所屬新建及改善山屋、增加營地容量、設置簡易或生態廁所，惟全面開放後，登山人潮遺留之垃圾與排遺日漸增加，始終未能改善，如海拔1,800公尺水漾森林、2,200公尺眠月線，抑或3,557公尺冰河孑遺動物、臺灣特有種南湖山椒魚之棲地南湖圈谷，常見垃圾、衛生紙及排遺，長年無法分解，顯示無痕山林教育尚且不足、設施服務不敷使用，登山民眾足跡已破壞山林生態，更凸顯檢討遊憩與生態承載量之必要性，均亟待正視。行政院允應持續強化無痕山林教育，並基於自然生態與便民服務之衡平原則提升設施服務，以維山林永續發展。
六、越野汽機車破壞山林環境，無法可管；現行巡視勸導，似屬杯水車薪：
臺灣山林環境多樣，吸引民眾騎乘越野機車於崎嶇山徑、進行極限運動。本案參據網路影片並履勘南投縣蜈蚣崙山發現，現地阻絕設施遭破壞、樹根遭輾壓、土壤夯實、山徑石塊遭碎裂翻出及土壤流失等情，然因現行森林法無相應罰則，管理機關巡視勸導費用每年約20萬元卻難收成效，復因越野機車多未懸掛車牌，蒐證不易，且山徑並非道路交通管理處罰條例所定範疇，縱依社會秩序維護法規定，僅能勸導離去。類似情形尚有民眾駕駛吉普車輾壓七彩湖箭竹林案例。我國開放山林後，戶外運動蓬勃發展，行政院允應督飭所屬，針對各地案例盤點遭遇困境、檢討法規及建立合理可行之相應措施，以符實際。