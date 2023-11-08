《My SHINee World》演唱會電影上映！KEY盼進坎城 泰民渴望搶獎
韓團SHINee出道15年的首部專屬演唱會電影《My SHINee World》，將於11月10日在台灣上映，KEY開玩笑說：「我們會以這部電影進軍坎城影展！」還說很期待有機會拿下青龍獎最佳男主角，泰民說他想要獲得搶鏡獎，珉豪聽了笑說：「如果真的入圍的話，一定很有趣。」
記者羅凌筠／綜合報導
《My SHINee World》中也出現了許多SHINee在2008年剛出道時，成員們青澀可愛的模樣，對於會想對15年前的自己說什麼的提問，泰民表示：「其實我想對年幼的自己說你很可愛懂事，遇見好的緣分後以很棒的團體出道，而且也知道自己真的盡全力地去做了，很想告訴當時的自己已經很了不起了，也希望自己能成為更有餘裕、更能樂在其中的人。」
珉豪表示：「當時是充滿不安、動搖不已的時期，但也要相信自己已經做得很好了，希望自己能更有自信地去做想做的事，好好加油。」KEY幽默地說：「想對15年前的自己說先改變一下妝髮吧。」珉豪聽了笑說KEY總是會提這個。
《My SHINee World》精彩的演唱會舞台是本作的看點之一，珉豪也透露「演唱會」是他在SHINee活動中最大的動力與喜悅，他表示：「雖然是很老套的回答，但我真的很謝謝我們的粉絲。能努力展現我所準備的舞台，這讓我感到很幸福，看到粉絲能一起樂在其中讓我感到更幸福了。」
珉豪還說即使已經出道15年了，見到粉絲時依舊感到激動不已。他透露雖然剛出道見到粉絲時會有點尷尬、小心翼翼，但現在覺得十分親近、自在，他表示：「在好好守護著彼此人生的過程中，似乎成了一段很好的關係。」