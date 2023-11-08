CoCo 鹿兒島「日焙蕨餅奶茶」 滑Q口感配濃郁焙茶香擄獲咀嚼控
大家期待已久的CoCo「鹿兒島焙茶」系列回歸啦！這次咀嚼控有福了，除了奶茶必備的珍珠料以外，全新推出日式「黑糖蕨餅」口感軟中帶Q，咬下去是淡淡高雅的黑糖甜香味，搭配帶有獨特焙火香氣的鹿兒島焙茶，讓人想一吸再吸停不下來！
CoCo這次使用來自日本茶葉產量第一的鹿兒島茶，經過慢火焙烤的日式工法研製出富含香氣的焙茶，茶色深而濃郁，一入口，焙烤香氣沁入鼻息，口中隨之而來濃厚的茶味，繚繞舌尖帶出溫和又細膩的滑順口感，茶湯好入喉又回甘，餘韻悠長綿延，馬上就想要再來下一口。焙茶使用茶梗高溫火焙烤，咖啡因相對於其他茶類會更低，口感也更溫潤，茶濃且不苦澀，還能生津止渴，CoCo使用鹿兒島茶葉日式工法製成，將焙茶品質升級，使整杯飲品更進入了另一個品茶的新境界。
以鹿兒島焙茶做基底，加上完美比例調配的新鮮鮮乳，有濃厚溫潤的焙茶香味和濃醇的鮮乳交織互相襯托，讓茶味中帶乳脂乳香，柔順的鮮乳中帶點茶的清爽，使整體更加融合滑順美味。除了奶茶必備的珍珠配料外，這次全新研發推出獨特比例的「日式黑糖蕨餅」配料，有別於珍珠Q彈口感，而是軟中帶Q的滑順好吸，享用「日焙蕨餅奶茶」時，可以在渾厚奶茶香中品嘗到黑糖獨有的風味和蕨餅的Q滑口感，是咀嚼系愛好者的另一優選！享受彷彿深在日本的優雅愜意，來上一杯CoCo「日式焙茶」系列飲品，任由茶的香氣與濃郁肆意奔放在口中，獨自享受這股溫潤濃厚，這就是大人的幸福吧！
全台門市販售
日式焙茶 $ 40 元/大杯。
日式焙奶茶 $ 50元/大杯。
日焙珍珠奶茶 $ 60元/大杯
日焙蕨餅奶茶 $ 65元/大杯
日焙鮮奶茶 $ 70元/大杯
＊實際販售品項/金額以門市公告為主。