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CoCo 鹿兒島「日焙蕨餅奶茶」 滑Q口感配濃郁焙茶香擄獲咀嚼控

▲CoCo「鹿兒島焙茶」系列回歸啦！全新推出日式「黑糖蕨餅」口感軟中帶Q，咬下去是淡淡高雅的黑糖甜香味，搭配帶有獨特焙火香氣的鹿兒島焙茶，讓人想一吸再吸停不下來！。（圖／品牌提供）
▲CoCo「鹿兒島焙茶」系列回歸啦！全新推出日式「黑糖蕨餅」口感軟中帶Q，咬下去是淡淡高雅的黑糖甜香味，搭配帶有獨特焙火香氣的鹿兒島焙茶，讓人想一吸再吸停不下來！。（圖／品牌提供）

本報訊

大家期待已久的CoCo「鹿兒島焙茶」系列回歸啦！這次咀嚼控有福了，除了奶茶必備的珍珠料以外，全新推出日式「黑糖蕨餅」口感軟中帶Q，咬下去是淡淡高雅的黑糖甜香味，搭配帶有獨特焙火香氣的鹿兒島焙茶，讓人想一吸再吸停不下來！

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▲鹿兒島「日式焙茶」採用日式工法焙烤茶，口感滑順溫潤又回甘。（圖／品牌提供）
▲鹿兒島「日式焙茶」採用日式工法焙烤茶，口感滑順溫潤又回甘。（圖／品牌提供）
CoCo這次使用來自日本茶葉產量第一的鹿兒島茶，經過慢火焙烤的日式工法研製出富含香氣的焙茶，茶色深而濃郁，一入口，焙烤香氣沁入鼻息，口中隨之而來濃厚的茶味，繚繞舌尖帶出溫和又細膩的滑順口感，茶湯好入喉又回甘，餘韻悠長綿延，馬上就想要再來下一口。焙茶使用茶梗高溫火焙烤，咖啡因相對於其他茶類會更低，口感也更溫潤，茶濃且不苦澀，還能生津止渴，CoCo使用鹿兒島茶葉日式工法製成，將焙茶品質升級，使整杯飲品更進入了另一個品茶的新境界。

▲「日式黑糖蕨餅」新配料登場，咀嚼系奶茶控享受的優雅和風。（圖／品牌提供）
▲「日式黑糖蕨餅」新配料登場，咀嚼系奶茶控享受的優雅和風。（圖／品牌提供）
以鹿兒島焙茶做基底，加上完美比例調配的新鮮鮮乳，有濃厚溫潤的焙茶香味和濃醇的鮮乳交織互相襯托，讓茶味中帶乳脂乳香，柔順的鮮乳中帶點茶的清爽，使整體更加融合滑順美味。除了奶茶必備的珍珠配料外，這次全新研發推出獨特比例的「日式黑糖蕨餅」配料，有別於珍珠Q彈口感，而是軟中帶Q的滑順好吸，享用「日焙蕨餅奶茶」時，可以在渾厚奶茶香中品嘗到黑糖獨有的風味和蕨餅的Q滑口感，是咀嚼系愛好者的另一優選！享受彷彿深在日本的優雅愜意，來上一杯CoCo「日式焙茶」系列飲品，任由茶的香氣與濃郁肆意奔放在口中，獨自享受這股溫潤濃厚，這就是大人的幸福吧！

全台門市販售
日式焙茶 $ 40 元/大杯。
日式焙奶茶 $ 50元/大杯。 
日焙珍珠奶茶 $ 60元/大杯 
日焙蕨餅奶茶  $ 65元/大杯 
日焙鮮奶茶 $ 70元/大杯 
＊實際販售品項/金額以門市公告為主。

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