炎亞綸違反《兒少性剝削》遭起訴 改名「吳秉孺」原因曝光
37歲炎亞綸（本名吳庚霖）被21歲前男友、抖音網紅耀樂爆料性醜聞，士林地檢署今（8）日依《兒少性剝削防制條例》拍攝兒少性影像、持有並散布兒少性影像2罪起訴炎亞綸，而消失演藝圈近半年的炎亞綸隨後發聲明稿回應，外界發現他已經改名為「吳秉孺」，對此，經紀人向《NOWnews今日新聞》解釋：「本來就想改名字了！」
記者楊穎軒、黃盈容／台北報導
炎亞綸獲悉被起訴後，立刻透過律師在粉專貼出聲明，指過去5個月，自己很認真、誠實地面對犯下的錯誤，未來也會秉持一樣的態度，應對司法審判，不會閃躲，同時感謝檢察官幫他釐清一些不符合事實的指控，更質問耀樂：「本人與耀樂近五年仍有聯繫，且雙方互有主動，至今仍不能理解，對方提告的動機？是為名還是利？」
該份聲明最下方，炎亞綸親筆簽署「炎亞綸」及新名字「吳秉孺」，針於改名原因，炎亞綸經紀人表示：「本來就想改名字了！只是一直等不到喜歡的名字，剛好因緣際會有了一個喜歡的名字就改了！」
※【NOWnews 今日新聞
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