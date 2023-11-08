特企／房貸族一覺醒來百萬入袋？「將來銀行」這招助攻引網論

此文一出，瞬間吸引許多鄉民留言回覆：「將來給的利率真漂亮」、「哇…將來有推房貸服務啦，好想體驗被錢砸醒的感覺」、「100萬現金也太阿莎力，等於直接幫你出裝潢費欸」、「那個Sogo禮券是要給你買『救婚姻三機』嗎XDD」、「全聯1萬元可以吃一個月了吧」、「官網有公佈活動內容跟得獎名單，自己去找」、「得獎者該現身了吧！」
事實上，由於近幾年小家庭與單身族群增加，加上「租屋不如買房」討論聲量逐漸湧現，推升許多民眾想買房自住的意願。根據政府最新統計資料顯示，截至今年9月底，國銀房貸放款金額月增794億元，其中高達42％、340億元都是新青安貸款撥款，顯示出這波房貸補貼政策已吸引不少首購族出手買房，甚至還有房仲業者看好新青安效應與下半年低基期紅利，到今年底房貸年增率有望上看成長6%。
為降低民眾買房負擔，「將來銀行NEXT BANK」不僅持續提供「地板價」房貸利率、最低2.06%以外，針對北北桃竹等限定地區的民眾，最高成數還能貸到8成之多。
無論是首購族還是想轉貸降低月付金的民眾，申請房貸前除了可以多多比較各家銀行的房貸利率以外，「將來銀行NEXT BANK」也針對有轉增貸或資金需求的用戶，加碼幫你出地政設定規費以及享有開辦費優惠價3,000元，近期正在尋覓優惠房貸的朋友，歡迎上「將來銀行NEXT BANK」網站，了解更多優惠資訊！
(本報導內容僅供讀者參考，投資人應獨立判斷。)
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