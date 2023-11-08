日本也爆臭蟲危機？赴日旅遊先查關鍵字 專家授「1招」誘敵自保
近期法國、英國的「臭蟲」（床蝨）危機從歐洲擴散至韓國，若被叮咬會造成皮膚搔癢，首都市政府緊急撥款5億韓幣，要來應對臭蟲危機。而與韓國只有一海之隔，人員往來頻繁的日本，目前雖尚未傳出大規模臭蟲危害，許多旅客也已開始提高警覺，有專家分享避蟲撇步。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，日本雖未傳出有哪區爆發臭蟲危機，但蝨蟲本就會隨飛機、船舶等傳播至世界各地，且目前零星臭蟲騷擾事件仍時有所聞，今年4月至5月的黃金周假期，就曾有旅客在社群網路上分享自己於新宿歌舞伎町商務酒店住宿，遭到臭蟲叮咬的經驗。
若要前往日本旅遊，選擇入住酒店時可先以臭蟲的日文「トコジラミl」為關鍵字搜尋，看之前是否有旅客評價曾提到相關意見。另外，「ダニ」和「シラミ」分別是蜱蟲和蝨的日文，也可用來搜尋。
日本兵庫醫科大學皮膚科學教授夏秋優，曾分享一招「假眠作戰」當作避蟲撇步，民眾入住酒店時，可先熄燈躺在床上假裝睡覺，30分鐘後再起身檢查是否有床蝨現蹤。若試驗兩、三次均未見到蹤跡，那應該說明環境乾淨。
另外，臭蟲怕高溫，用50度以上的蒸氣或熱水清洗便可有效消滅，若是較高階的商務旅館或酒店，有採用高壓蒸氣消毒來清潔寢具，應該就不太會發生臭蟲危機。民眾若是在自家中發現臭蟲，則可請滅蟲專家來除蝨。