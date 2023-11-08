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衝突滿月！以色列鎖定加薩「地下迷宮」　對哈馬斯戰爭進入新階段

▲以色列與哈馬斯衝突持續，加薩地區持續面臨空襲與轟炸。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與哈馬斯衝突持續，加薩地區持續面臨空襲與轟炸。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）自10月7日向以色列發動跨境攻擊，造成1400人死亡並擄走約240名人質後，以軍隨後反擊，進行空襲及地面行動。目前以色列國防軍已進入加薩市中心，並縮小包圍網。有消息人士透露，以軍準備展開對哈馬斯的下一階段戰爭，將目標鎖定哈馬斯位於加薩北部迷宮般的地道與指揮結構，估計行動將耗時數個月。

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根據《路透社》報導，5名以色列國安消息人士透露，以色列軍方下一階段進攻的主要目標，就是到並摧毀蔓延加薩北部底下的龐大地道網絡。但這需要時間。

以色列軍方首席發言人哈加里（Daniel Hagari）7日表示，以色列戰鬥工兵部隊正使用爆破裝置炸毀哈馬斯地道，這些作戰目前已經摧毀了100多個井狀通道。

前以色列情報官員梅拉米德（Avi Melamed）表示，以色列國防軍正在執行一個有結構的計畫，以找出地道位置、摧毀火箭發射地點並殺害哈馬斯指揮官與戰士。梅拉米德指出，「此行動關係到剷除哈馬斯軍事支柱。要說我們正在研究需要花費數個月時間的行動，這是非常合理的。」梅拉米德在是1980年代末期與2000年代初期第一與第二次巴勒斯坦大起義的談判人員。

安全消息人士指出，以軍地面部隊試圖在不進入隧道的情況下，盡可能蒐集更多情報，包括部署機器人、受過訓練的狗來進行探查，或是駕駛推土機摧毀隧道入口。

以色列國家安全局（Shin Bet）前高層阿卡曼（Lior Akerman）指出，以軍的猛烈空襲是為了讓以軍部隊在進入地底戰鬥之前，盡可能地癱瘓哈瑪斯的軍事設施跟隧道。另一名以色列國家安全局前高層班哈南（Shalom Ben Hanan）則表示，在地底隧道行動需要更加緩慢，原因除了危機四伏外，地道中還可能有以色列人質被關押其中。

隨著以色列軍隊向加薩市中心推進，也出現哈馬斯戰士利用隧道網路發動突襲、猛烈抵抗。有巴勒斯坦消息人士表示，可以看到一名哈馬斯戰士從一個井狀隧道中出現，發射一枚火箭推進榴彈後消失，接著又出現在另一處隧道口發動襲擊。


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