衝突滿月！以色列鎖定加薩「地下迷宮」　對哈馬斯戰爭進入新階段

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以色列軍方首席發言人哈加里（Daniel Hagari）7日表示，以色列戰鬥工兵部隊正使用爆破裝置炸毀哈馬斯地道，這些作戰目前已經摧毀了100多個井狀通道。
前以色列情報官員梅拉米德（Avi Melamed）表示，以色列國防軍正在執行一個有結構的計畫，以找出地道位置、摧毀火箭發射地點並殺害哈馬斯指揮官與戰士。梅拉米德指出，「此行動關係到剷除哈馬斯軍事支柱。要說我們正在研究需要花費數個月時間的行動，這是非常合理的。」梅拉米德在是1980年代末期與2000年代初期第一與第二次巴勒斯坦大起義的談判人員。
安全消息人士指出，以軍地面部隊試圖在不進入隧道的情況下，盡可能蒐集更多情報，包括部署機器人、受過訓練的狗來進行探查，或是駕駛推土機摧毀隧道入口。
以色列國家安全局（Shin Bet）前高層阿卡曼（Lior Akerman）指出，以軍的猛烈空襲是為了讓以軍部隊在進入地底戰鬥之前，盡可能地癱瘓哈瑪斯的軍事設施跟隧道。另一名以色列國家安全局前高層班哈南（Shalom Ben Hanan）則表示，在地底隧道行動需要更加緩慢，原因除了危機四伏外，地道中還可能有以色列人質被關押其中。
隨著以色列軍隊向加薩市中心推進，也出現哈馬斯戰士利用隧道網路發動突襲、猛烈抵抗。有巴勒斯坦消息人士表示，可以看到一名哈馬斯戰士從一個井狀隧道中出現，發射一枚火箭推進榴彈後消失，接著又出現在另一處隧道口發動襲擊。
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