志祺七七百萬YTR 7年賺2700萬不算多！ 網紅市場行情價曝光
YTR志祺七七遭王鴻薇指「親綠網紅」，並爆他接政府標案共2700萬元，對此志祺七七也澄清，表示2700萬是7年來累積，「一個50人、拿過多項世界設計大獎的設計公司，7年只有2700萬的標案根本超少！」且強調2021年防詐騙案僅開價10萬，「我們絕對是百萬等級的YouTuber中報價超便宜的存在」。《NOWnews今日新聞》記者調查網紅YouTuber影片大約的業配行情價格，像志祺七七YT有100萬以上訂閱網紅，一般可開到50萬以上，他公司7年要賺進2700萬確實不難。
記者黃盈容/綜合報導
翻開網路流傳的網紅業配行情價錢來看，價錢以粉絲追蹤人數分等級；若以拍攝YouTuber影片來說，100萬以上粉絲數的明星網紅，費用可開到50萬元以上。10萬到100萬粉絲的大網紅，則落在10萬到50萬元。2.5萬到10萬粉絲數的小網紅是1.5萬到10萬元。5千到2.5萬粉絲數的微網紅是5千到1.5萬元。1千到5千粉絲的奈米網紅則通常零費用到5千元。但當然價錢沒有一定，還是要看廠商供給需求，及所出篇幅數量等皆會不同。
而文章部分，收費也不同，也要看主打業配的平台；志祺七七去年報價約1則Po文7到8萬。他IG粉絲數量18萬，屬於「大網紅」，通常費用落在1.5萬到10萬。IG有百萬以上粉的「明星網紅」則能開到10萬以上。