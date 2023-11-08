台英簽署雙邊提升貿易夥伴關係協議　有助台加入CPTPP

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鄧振中表示，英國為具悠久歷史的經貿大國，全球第六大經濟體，脫離歐盟後更活躍於世界舞台，在全球政治和經濟具關鍵實力，特別是在生技、能源、汽車、AI、金融等產業具有全球領先地位，並與我國產業發展有高度互補性。
鄧振中說明，目前英國正積極與印太地區重要國家建立經貿關係，台灣與英國能簽署本項協議，對我經貿發展具有相當正面意義，將有助於進一步提升我國際經貿地位，增進世界上其他國家與我交往的信心。
此外本協議也是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，未來雙方將得以在互惠互利基礎上，逐步涵蓋與貿易相關的其他重要議題，也有機會作為歐洲國家與我提升貿易關係的借鏡。
鄧振中指出，英國將成為CPTPP新會員國，與英國提升經貿關係，對我入會工作具有重要意義。後續進入各項議題談判時，行政院經貿談判辦公室將與企業界及利害關係團體進行溝通，將相關意見納為雙邊貿易規則的重要參考，同時也會融入環境保護、性別平等、企業社會責任、消費者保護等包容性價值。
經貿辦說明，本次先就投資、數位貿易及再生能源與淨零碳排等3個優先領域洽簽個別協議，投資包含強化台英雙方擁護全球永續性和負責任投資的領導地位；支持以規範為基礎的多邊貿易體制；保護企業免於不公平競爭與市場扭曲的威脅；促進雙邊投資的便捷與合作，同時提升雙方在多邊場域的合作。
數位貿易方面，在符合雙方共同利益的數位貿易領域展開合作；應用數位科技提升雙邊貿易便捷化；降低中小企業運用數位科技的障礙；支持開放的數位貿易市場，並鼓勵新創事業發展；推動以規範為基礎的全球數位貿易體系。
再生能源與淨零碳排部分，透過綠色貿易驅動去碳化的發展，以支持實現各自的淨零碳排目標；提升綠能基礎建設，同時展開綠色貿易合作；透過優化專用港口設施、綠色金融模式及健康安全標準，支持發展離岸風電；在新興能源技術領域展開合作，共同建設循環經濟；過分享最佳實踐，合作提升專業人力技能。
經貿辦也說明，台英皆支持以高標準規範為基礎的全球經貿體系，確信雙方將在此體系中互惠互利。台灣在捍衛民主價值的決心也從未改變，在科技產業的研發、製造、人才與運籌能力聞名全球，尤其在疫情期間所展現的強大產業韌性，毫無保留的協助其他國家度過產業斷鍊難關，獲得理念相近國家一致肯定。因此雙邊在歷經數次的探索性及範圍界定討論後，決定啟動提升貿易夥伴關係，並已順利完成簽署首項協議。
其次台英都擁護以規範為基礎的全球經貿體系，也同樣認為必須進一步提高全球經貿規範的標準程度，如此才能因應當前全球關心的新興經貿議題，特別是環境保護、性別平等、企業社會責任、消費者保護等包容性議題。
最後經貿辦提到，投資、數位貿易及再生能源與淨零碳排皆為當前國際貿易協定的重點議題，台灣可在這些個別領域的談判過程中，向英國展現我國接受高標準國際經貿規則的意願，也能凸顯台灣願意接軌國際，而且具有執行高標準貿易承諾的能力。 待雙方完成簽署這些個別領域協議後，將對台灣在國際經貿場域的地位及形象有正面效果。