名家論壇》錢震宇／老鼠尾姚立明

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我不知道姚立明為何願意擔任他口中的「垃圾黨」賴清德的競總主委？我只知道，姚立明的妻子楊芳玲是現任監察委員，還是蔡英文提名的；我也不知道姚立明為何要去幫他認為說話反覆、毫無台灣價值的柯文哲，我只知道，柯文哲當選台北市長後，姚立明的妻子楊芳玲立馬進入市府，擔任法務局長。
這中間到底出了什麼問題，是時空環境不同嗎？還是政治分贓？也許姚立明會套用楊芳玲說的「他是他、我是我」，強調彼此是獨立個體。問題是，兩人是夫妻，如此不避諱的進入政府任官，這中間沒有任何酬庸？要如何對外證明兩人政治操守及品德？更不用說監委必須維持的中立客觀。
換了位置，換了腦袋。姚立明上政論節目當名嘴時，動輒大罵民進黨、痛批柯文哲，彷彿一切跟他無關，貌似正義。但現在當了賴清德主委，大家可以好好檢視姚立明的言行，跟之前新黨的姚立明、紅衫軍的姚立明，又或是柯文哲總幹事姚立明時有什麼差異。
諷刺至極的是，當初找上姚立明的柯文哲，就是看上姚立明這種忽白忽綠、搖擺模糊的立場，可以為他帶來政治利益，如今賴清德比照辦理，依樣畫葫蘆的對付柯文哲，讓柯一時間只能說「這證明姚立明是能力不錯的人」。
是真的能力不錯？還是手法不錯？柯文哲沒有講。
大家或許忘了，2014年台北市長選舉的「老鼠尾事件」操盤手就是姚立明。當時姚立明用各種手法暗示柯文哲辦公室遭到連勝文陣營竊聽，誤導輿論，最後被發現是自導自演，姚立明卻又躲起來不說話，當做沒事。一個負責任的總幹事會去做這種見不得光的事情？是柯授意？誰找的徵信業者？船過水無痕？還是姚立明握有柯的黑資料？
賴清德講得直白，找姚立明來就是要幫他打敗柯文哲。所以賴清德知道，姚立明不會是他用來說服選民的方式，而是用他來壓制柯文哲的手段，「以其人之道還治其人之身」，當初民進黨怎麼幫柯文哲，讓柯得利，現在要一次討回來；柯文哲更無須感嘆，這是咎由自取，引狼入室。這次選前會不會再有老鼠尾、再有監聽器、再有錄音帶，真的很難講。
姚立明甘願成為綠營打手，開心接過賴清德的棒球，幫柯打藍、幫賴打柯，台灣政治人物淪落至此，讓人無言。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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