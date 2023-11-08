蔡允潔產後1年未開機！看醫吃藥2個月求歡 錢小豪嘆：我無能為力
港星錢小豪與台灣藝人草爺、金志遙、蔡允潔、嵐芯語今（8）日化身紅心字會「長者守護大使」，前往照護中心宣導「防災動起來」消防救護暨安全演練，實際體驗消防避難逃生，正確操作滅火設備，還有心肺復甦術。被問到健康狀況時，蔡允潔則說，因為生完小孩後到現在都還沒開機，懷疑自己有早期更年期的症狀，一旁的錢小豪見狀也說，「我無能為力！」
記者詹鎰睿／綜合報導
蔡小潔表示，生完小孩後脾氣變得有些暴躁，睡起來也有熱潮紅，口乾舌燥，不太想做那檔事，因此到現在都還沒有跟老公開機，就連醫生開的荷爾蒙保養品，也吃了快2個月，至於老公也會擔心太久沒開，恐怕會影響感情。
錢小豪則是說，自己已經10幾年沒開機了，用「無能為力」4個字來回應，他說，目前和老婆是分房睡，主要是作習時間不同，不是身體不行，而是彼此之間的工作不同，分房睡不僅能讓彼此有充足的睡眠，生活上也可以常常和孩子們開車旅遊。
問到想不想抱孫子，錢小豪則是建議男生們40歲再結婚，比較成熟，工作也比較穩定，「現在我的二個小孩才30多歲跟20多歲，我希望他們等到40多歲再結婚，我自己是喜歡小孩的，他們如果有小孩，我是可以幫他們帶的。」金志遙則是回應，自己給自己停機，因為在組「心動女孩」女團，每天都在看女生的資料，有點麻木了。