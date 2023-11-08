酷炫力挺蕾菈「哭很正常」！發文誤寫成「雷拉」 揭原因逗樂粉絲
百萬訂閱的網紅團體「反骨」成員蕾菈與湯宇夫婦，6日因吸食大麻被逮，引發娛樂圈大震撼，身為反骨團長的酷炫，今（8）日首度發聲力挺好友，他轉發蕾菈夫妻的道歉影片，鼓勵她們「好好休息，重新出發，找回當初開心拍影片的雷拉」，網友誤以為他寫錯字，結果他透露故意拿掉蕾菈的「艸字頭」，原因是「因為不能再碰草了」，逗得網友莞爾一笑。
記者江芷稜/綜合報導
反骨團體今年適逢多事之秋，酷炫近期遭遇網路詐騙、被盜刷11萬元台幣，又被舊愛星宣指控外流親密影片，還和女友遊日本駕駛Qcar出車禍，結果屋漏偏逢連夜雨，孫生跟館長重訓導致橫紋肌溶解，緊急住院治療；沒想到新婚生子、被公認為最幸福的蕾菈，卻陷入吸毒風暴，讓團長酷炫相當頭疼，6日首度發文「有點麻煩」。
蕾菈夫婦昨日公開道歉，流淚向外界說對不起，但因為屢次提到家人，被認為是情緒勒索，挨罵沒有誠意。酷炫今日發文力挺蕾菈，「哭很正常，因為你感到害怕，畢竟你讓粉絲失望，也沒有做好媽媽該有的榜樣。即便道歉不完美，至少你們真實的面對自己，而不是欺騙說謊。好好休息，重新出發，找回當初開心拍影片的雷拉」。
有網友以為酷炫寫錯字，留言糾正他「其實是蕾ㄌㄟˇ」，酷炫則回應「因為不能再碰草了」，網友也拿酷炫的「小苦苓」封號當梗，笑回「有料喔，小古令」，其他網友留言「雷拉 來自老闆的消費」、「如果直接把頻道名稱改成雷拉，我一定支持」。
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