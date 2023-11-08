廖先翔再爆違法停車場 賴品妤：地方盛傳已久、可能僅冰山一角
國民黨議員暨立委參選人廖先翔近來接連被爆出豪華莊園佔用國有地，今（8）日再被爆出位於汐止茄苳路的違法停車場，另在新台五路非法經營停車場。對此民進黨立委賴品妤質疑，廖先翔是違法占國有地慣犯，並涉利用公費助理、公家補助的電話費來牟家族私利，地方上長期盛傳許久，今天被爆出的可能都只是冰山一角，廖先翔是否敢發誓只有這樣？還是有其他未爆出的違法行為。
記者陳威叡／台北報導
賴品妤表示，根據最新媒體報導內容，這座位於新台五路的停車場占地333坪，除了恐涉及占用國有的道路用地，另外其他的使用分區皆為不可作為停車場使用的保護區，也就是這座停車場就是違法營利。
賴品妤質問，繼茄苳路的停車場可能不法套利近5000萬元，新台五路的停車場又讓廖家牟取了多少錢？這些不法所得要怎麼處理？強調廖先翔最可議的是對之前幾案的態度都把錯推給他人，遭打臉後才不斷改口；但新案門口的「車位招租資訊」直接放上「廖先翔服務處的聯絡電話」，而且註明是「上班日撥打」，廖先翔脫不了責任。
賴品妤指出，本案顯示出廖先翔可能涉及利用公費補助的服務處租金、電話補貼，甚至是公家的助理費來幫自己經營家族違法的事業？這是人民的納稅錢，廖先翔不能再閃躲，必須出來說清楚。
賴品妤也說，地方上長期盛傳廖家還有諸多違法案件，今天被爆出的可能都只是冰山一角，廖先翔是否敢發誓只有這樣？還是有其他未爆出的違法行為。