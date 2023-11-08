下載專注App「KOFO」就種樹！澳洲「消防猛男」來台力挺救地球

我是廣告 請繼續往下閱讀
今KOFO上市記者會由熱愛旅遊及戶外運動的Janet 謝怡芬擔任活動主持人，更與睽違三年再度訪台的澳洲猛男消防隊進行訪談，鼓勵消費者下載KOFO App，靠「專注」救地球。
育有兩子的Janet對環境永續發展一向重視，她大方與同樣育有子女的澳洲消防隊員，分享育兒的「永續之道」，除了 Be in the moment 陪伴小朋友玩耍學習外，更會透過不一樣的遊戲，訓練小孩的專注力。
Janet也透露，「環保教育真的很重要！我經常會帶著小朋友一起種植、認識植物，告訴他們植物之於地球的重要性，還有各種環保觀念，像是Egan現在都知道我們的空氣是來自於樹葉，Dylan也知道垃圾如何分」，邀請大家一同加入復育森林、愛護地球的行列。
Janet笑著提到，「我跟消防員真的非常有緣，除了剛來台時，曾在消防隊實習外，前陣子還在美國遇到了台灣的消防員，這次和澳洲消防隊的合作，更是別具意義，地球真的是需要大家一起合作才能越來越好的」。
澳洲的猛男消防員Ben Wallace也表示「森林對於環境氣候有著很重大的影響，種樹能夠增加地球的儲碳能力，能有效減緩地球暖化。」，而在推廣環境保育之餘，Ben也提到自己跟隊員都很期待在台灣旅遊，Janet更充分展現台灣人的熱情，大力推荐消防員滿滿的台灣小吃，還不忘與消防員們分享台灣必去的森林景點，希望澳洲消防隊能深刻體驗台灣的美和滿滿人情味。