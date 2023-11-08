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下載專注App「KOFO」就種樹！澳洲「消防猛男」來台力挺救地球

▲Janet消防緣爆棚，攜手猛男消防隊種樹救地球。（圖／記者許若茵攝，2023.11.08）
▲Janet消防緣爆棚，攜手猛男消防隊種樹救地球。（圖／記者許若茵攝，2023.11.08）

記者許若茵／台北報導

綠色專注App「KOFO」今（8）日舉辦上市記者會，睽違三年再度訪台的澳洲猛男消防隊鼓勵消費者下載，KOFO會為用戶在地球上種下一顆真實的樹，減緩地球暖化。

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KOFO是一款幫助大家專注的遊戲型工具app，在用戶首次下載的同時，就會為用戶在地球上種下一顆真實的樹。用戶可在App中透過設定專注時間，完成目標也同時在手機中種植虛擬樹木，讓用戶在專注工作、學習或運動的同時，也在KOFO的虛擬森林種樹，象徵著對保護自然的承諾和心力，KOFO目標十年內預計種下千萬棵樹。

今KOFO上市記者會由熱愛旅遊及戶外運動的Janet 謝怡芬擔任活動主持人，更與睽違三年再度訪台的澳洲猛男消防隊進行訪談，鼓勵消費者下載KOFO App，靠「專注」救地球。

育有兩子的Janet對環境永續發展一向重視，她大方與同樣育有子女的澳洲消防隊員，分享育兒的「永續之道」，除了 Be in the moment 陪伴小朋友玩耍學習外，更會透過不一樣的遊戲，訓練小孩的專注力。

Janet也透露，「環保教育真的很重要！我經常會帶著小朋友一起種植、認識植物，告訴他們植物之於地球的重要性，還有各種環保觀念，像是Egan現在都知道我們的空氣是來自於樹葉，Dylan也知道垃圾如何分」，邀請大家一同加入復育森林、愛護地球的行列。

Janet笑著提到，「我跟消防員真的非常有緣，除了剛來台時，曾在消防隊實習外，前陣子還在美國遇到了台灣的消防員，這次和澳洲消防隊的合作，更是別具意義，地球真的是需要大家一起合作才能越來越好的」。

澳洲的猛男消防員Ben Wallace也表示「森林對於環境氣候有著很重大的影響，種樹能夠增加地球的儲碳能力，能有效減緩地球暖化。」，而在推廣環境保育之餘，Ben也提到自己跟隊員都很期待在台灣旅遊，Janet更充分展現台灣人的熱情，大力推荐消防員滿滿的台灣小吃，還不忘與消防員們分享台灣必去的森林景點，希望澳洲消防隊能深刻體驗台灣的美和滿滿人情味。

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