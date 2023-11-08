專訪／九妹罪刑輕！大麻律師斥：浪費資源、檢警利用網紅宣傳反毒

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對於一系列風波，李菁琪受訪時質疑，警察為何要花費大量人力、物力去抓大麻施用者？事實上，蕾拉夫婦、Joeman所涉的大麻劑量少，施用大麻在台灣的罪刑也不重，若是初犯，甚至連犯罪紀錄都不會有；她解釋，若是戒癮治療，每個月去驗尿、緩起訴，「緩起訴罪很輕，比酒駕還輕」，若是勒戒，那就不起訴、關35天。
李菁琪提到，案件應屬於偵查不公開，但這次事件中卻是「過於公開」，「上游都還沒抓到，搞得全世界知道？」她說，通常看到破案記者會都是製造運輸、販賣、大麻農場等大型重罪才會開，他們只是施用者，把查扣物品拍照，是為了什麼？
李菁琪質疑，大動作理由是為了要殺雞儆猴嗎？只是因為他們是網紅，有流量嗎？他們不配有偵查不公開的保護嗎？「我覺得這件事情最可惡就是，檢調、警察利用網紅，完成反毒宣傳目的，這不應該」。
李菁琪直言，為何不先抓台灣最被濫用的成癮性物質安非他命？「安非他命的成癮性、濫用性、社會危害性，都遠高於大麻」；她追問，國家警力為何不去打安非他命、打詐騙、查賄選等？
針對綠黨主張大麻除罪、施用大麻除罪一事。李菁琪解釋，綠黨拋大麻除罪化，並非不處理施用者、持有者，若國家認為大麻施用「成癮」是問題的話，那如何有效果達到目的？顯然把大麻入刑化，把施用者當成犯人，讓他們承受刑事追訴是沒有幫助的，「若我們認為成癮是疾病，應該送到醫療院所，而非丟進勒戒所、不給藥物」。
李菁琪說明，大麻的成癮性比菸、酒還低，現在司法單位認為，一旦施用大麻就是成癮，因此會送實際沒有成癮者，去戒癮治療、診所塞爆，卻排擠有癮的人，讓他們無法接受療程。
李菁琪指出，開發單及抓人（人被逮捕後，被帶到警察做筆錄、送檢察官等，至少花費24小時）的成本差很多，但最後這些人僅是罰錢，那為何不除罪化就好？甚至能防止黑市發生。
李菁琪主張，若施用大麻除罪化，將變成開罰單、去醫院評估，「不是不處理，而是如何變得更經濟實惠處理，用行政罰處理就是除罪化，變成犯法不犯罪，不是除罪就變成大開放」，若是販賣、運輸仍要用刑罰解決。
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