治安維護、槍枝管理成議會質詢重點 新北警：全力維護社會安全
新北市議會今（8）日由民進黨團繼續市政總質詢，新北市議員張維倩、翁震州、彭一書、李余典、李倩萍、陳永福、邱婷蔚等人，針對近日三重派出所遭糾眾聚集派門口叫囂及邱婷蔚自曝助理因行車糾紛遭亮槍恐嚇等治安維護、槍枝管理及警力不足等問題質詢市府。對此，新北市政府警察局長廖訓誠則是強調，針對新北市的槍枝問題，警察局除強力查緝、掃蕩黑幫外，鑑識小隊也會對所查獲槍枝初判殺傷力及種類，維護社會大眾生命安全。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府警察局表示，有關4日晚間有酒醉民眾不滿遭員警管束，糾眾聚集三重派出所門口叫囂事件，強調支持員警嚴正執法立場，相關處理過程已交由督察系統進行深入調查，若有疏失不當亦將究責；而針對類似聚眾滋事案件，警察局已通報相關現場應處原則及適用法條，供第一線同仁得以參照辦理，重申面對暴行挑釁公權力，必定嚴正執法，展現專業，果斷強勢作為，給民眾安心安寧環境。
另對於議員搭乘助理胞弟所駕駛車輛遭人辱罵三字經及疑似持槍案，警方表示，轄區蘆洲分局獲報後，第一時間立即調閱監視器展開偵查，並於案發後2小時內查緝犯嫌到案，並在車內查獲空氣槍一把，經初步鑑定並無殺傷力，全案也依妨害自由及恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。
警方表示，自10月23日起歷時10天進行掃黑打詐肅槍專案行動，專案期間共掃蕩竹聯幫明仁會等12個幫派組織共73人到案，另查獲詐欺集團30件107人及改造槍枝5枝，總計查扣不法所得共1,023餘萬元，強調會持續用貼心與用心展現專業維護治安的決心。
新北市政府警察局強調，在治安維護上對受理任何民眾報案都會不遺餘力，力求快速破案，並將歹徒移送法辦，保障民眾生命財產安全，面對不法則溯源斷根，用最迅速的方式全力壓制囂張氣焰。