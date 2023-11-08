林熙蕾嘴對嘴激吻林心如 調情閨密「讓我先生嫉妒一下」
Netflix影集《此時此刻》11月10日播出，林熙蕾相隔12年復出，與認識20幾年的好友林心如，飾演一對女同志，兩人現場大方接吻展現閨密情，林熙蕾笑說：「讓我先生嫉妒一下。」還評價林心如嘴唇很軟。
記者羅凌筠／台北報導
劇中兩個女主角是高中有曖昧情愫的同學，林熙蕾說：「因為我喜歡這個劇本，中間有10年沒跟心如碰面，對她又熟悉又陌生，對我來說我不用刻意，穿服裝後，心裡一直惦記她的感覺就出來。」她只怕要從角色的高中生時期演起，「唯一不敢接是高中生，如果是我演就不接了。」
有一段時間專心相夫教子，林熙蕾說：「小孩一下子就長大，黃金時期就是前10年，我不想錯過，花很多時間在他們身上，我的全家福大部分就是先生跟小孩。」不過這次復出，林熙蕾戲癮就犯了，聽到小S跟吳慷仁有激情戲，她笑說：「我很羨慕小S，我也拍過激情戲，可以來比一比。」
林熙蕾、林心如與小S、劉品言詮釋同學4人組，有一場聚會戲拍完，小S馬上跟林熙蕾說：「妳是不是很鑽研這個角色，妳剛剛一舉一動、講話方式都很中性。」林心如也無法抵擋充滿男子氣概的林熙蕾，「有一次她拿甜甜圈給我，好心跳喔，不敢看她。」與吳慷仁拍攝床戲的小S不甘示弱，反擊：「我抖得才兇咧。」