啦啦隊「紅髮安娜」青蛙泳裝超辣！粉絲見超近畫面嗨翻：感冒好了
富邦啦啦隊成員安娜，憑藉一張娃娃瓜子臉，還有深藏不露的火辣身材，逐漸擄獲球迷的心。近日，安娜就突然清出手機庫存，放出一系列的火辣比基尼照片要大家挑選，沒想到難以駕馭的青蛙綠泳裝，在她身上依舊亮眼，立刻引發眾人討論，「小孩子才做選擇，我全都要！」
記者詹鎰睿／綜合報導
安娜近日在社群平台上PO文分享，「一年四季都是夏天，1～4張你們喜歡哪一張呢？」並曬出許多清涼又火辣的比基尼照片要大家挑選。只見安娜穿上青蛙綠的比基尼，養眼的身材呼之欲出，超萌的娃娃臉，對著鏡頭嘟嘴淺笑，可愛又性感。
照片曝光後，許多富邦啦啦隊的女孩們都來留言，「你好像去日本拍寫真喔！喜翻」、「超辣超好看」、「你發哪一張我就喜歡哪一張！」而安娜也回應，「我自己是很喜歡2號選手！其實還有很多張選不出來，放在手機自己欣賞。」
不少粉絲驚訝表示，「能把青蛙綠駕馭成這麼美的！不愧是呱呱娜」、「小朋友才做選擇，我全都要」、「都好看都喜歡，看到這四張後我感冒好了。」事實上，安娜於2021年加入Fubon Angels，畢業於國立台灣藝術大學舞蹈學系，擁有豐富的舞蹈底子，再加上天然又無害的臉蛋，擁有廣大粉絲支持喜愛。