拋體育政策！賴清德：成立體育運動發展部、每年預算編200億

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賴清德表示，他雖然沒辦法成為體育選手，但一直都是體育迷，全國體育界Team Taiwan後援會的成立，對他來說意義重大，對明年選舉也將發揮臨門一腳的關鍵作用。
賴清德指出，為了支持體育發展，打造更好的運動環境，促進國人健康，他提出八大體育政見。首先，成立「體育暨運動發展部」，體育署或體委會在推廣體育發展上功不可沒，未來也要推動運動產業，重視體育教育、運動發展；第二，推展全民運動，藉由學校體育紮根計畫，從小培養體育的能力，養成一輩子運動習慣，促進健康。
第三，賴清德提出「黃金計畫3.0」，他說，在他擔任院長時視察國訓中心備戰情況及設備改善需求，期盼選手們無後顧之憂安心比賽，為此提出黃金計畫1.0，獲得不錯成效，更在今年杭州亞運創下史上最佳成績，共拿到19金、20銀、28銅牌；他指出，未來黃金計畫3.0將透過導入科技，完善運動競技選手及專業人才的培育與發展，在國際賽事為國爭光。
賴清德說，第四是推動《優秀運動選手輔導方案》2.0，包含就學輔導、就業扶植、協助創業與獎勵措施，讓年輕人在運動場上追逐夢想、為國之光，未來退役後也能無後顧之憂，才能夠讓更多有實力的選手願意投入運動領域；第五，推動競技運動全民化，推展社區型運動俱樂部，鼓勵民眾參與不同層級競技運動訓練與賽事，並從中挖掘優秀的運動人才為國爭光。
第六，賴清德提到，要推動運動產業多元發展，應該要用產業角度來看待，未來發揮的角度才夠大，應該要扶植單項賽事，對整體台灣產業推動、產業升級及創造就業機會，皆有莫大幫助；第七，政府要與體育界共同合作，協助舉辦更多單項運動賽事，提升品質、規模與國際影響力，建立台灣品牌的國際級運動賽事。
最後，賴清德指出，總統蔡英文上任後，重視運動環境與人才培訓，體育預算從2016年的80億元成長至2023年的131億元，他承諾未來體育預算編列突破200億元。他強調，未來將推動體育紮根，推廣全民運動，盼用體育運動來壯大台灣。
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