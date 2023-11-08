鎖定加薩地道網絡　以色列：哈瑪斯軍火頭子命喪空襲

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以色列軍方聲明指出，經兩波空襲後，將哈瑪斯最主要武器製造人員齊納（Mahsein Abu Zina）殲滅，以軍並在敵軍反戰車或地對地火箭彈攻擊下展開交鋒。
巴勒斯坦媒體也報導，武裝分子和以軍在加薩巿的夏提（al-Shati）難民營爆發衝突。
路透社無法針對以、哈兩方說法進行查證。
哈瑪斯槍手10月7日突襲以色列南部，造成1400人喪生，挾持約240名人質。以色列展開報復，除了從空中轟炸加薩，並且投入地面部隊將這塊狹窄海岸地帶一分為二。以色列表示，已有32名士兵陣亡。
根據哈瑪斯統治的加薩走廊衛生部，以軍過去一個月狂轟爛炸已經造成超過1萬名巴勒斯坦人死亡，其中約4成是孩童。
以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，以軍只有一個目標，那就是「加薩的哈瑪斯恐怖分子、他們的基礎設施、他們的指揮官、地堡，以及通訊室」。
以色列國防軍（Israel Defense Forces）首席軍事發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，戰鬥工兵運用爆破裝置以摧毀哈瑪斯在加薩地下建造、延伸數百公里的地道網絡。
來自哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）方面的消息分別指出，哈瑪斯戰士頑強抵抗，運用地道對以色列戰車進行伏擊。
遭到哈瑪斯挾持的人質據信被關在地道中，以色列已經表達軍事行動恐進一步危及人質安全的憂慮。但是以方強調，除非人質獲釋，否則拒絕停火。哈瑪斯表示，不會停止戰鬥。
哈瑪斯高階官員哈馬德（Ghazi Hamad）告訴半島電視台：「截至目前，除了殺害平民之外，我懷疑以色列是否能夠宣告地面攻勢達成任何軍事成果…加薩牢不可破，會繼續讓美國人和猶太復國主義者如鯁在喉。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1121108
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