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鎖定加薩地道網絡　以色列：哈瑪斯軍火頭子命喪空襲

▲以色列對加薩走廊的空襲和地面攻勢鎖定巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）武裝分子龐大地道網絡，以軍今天宣布，哈瑪斯軍火頭子齊納和數名戰士命喪以軍空襲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列對加薩走廊的空襲和地面攻勢鎖定巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）武裝分子龐大地道網絡，以軍今天宣布，哈瑪斯軍火頭子齊納和數名戰士命喪以軍空襲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社加薩／耶路撒冷8日綜合外電報導）以色列對加薩走廊的空襲和地面攻勢鎖定巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）武裝分子龐大地道網絡，以軍今天宣布，哈瑪斯軍火頭子齊納和數名戰士命喪以軍空襲。

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路透社報導，哈瑪斯集團主要據點加薩巿（Gaza City）遭到以軍包圍。以軍表示，部隊已經挺進人口稠密的巿中心；哈瑪斯則稱，旗下戰士給予以軍嚴重打擊、令以軍損失慘重。

以色列軍方聲明指出，經兩波空襲後，將哈瑪斯最主要武器製造人員齊納（Mahsein Abu Zina）殲滅，以軍並在敵軍反戰車或地對地火箭彈攻擊下展開交鋒。

巴勒斯坦媒體也報導，武裝分子和以軍在加薩巿的夏提（al-Shati）難民營爆發衝突。

路透社無法針對以、哈兩方說法進行查證。

哈瑪斯槍手10月7日突襲以色列南部，造成1400人喪生，挾持約240名人質。以色列展開報復，除了從空中轟炸加薩，並且投入地面部隊將這塊狹窄海岸地帶一分為二。以色列表示，已有32名士兵陣亡。

根據哈瑪斯統治的加薩走廊衛生部，以軍過去一個月狂轟爛炸已經造成超過1萬名巴勒斯坦人死亡，其中約4成是孩童。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，以軍只有一個目標，那就是「加薩的哈瑪斯恐怖分子、他們的基礎設施、他們的指揮官、地堡，以及通訊室」。

以色列國防軍（Israel Defense Forces）首席軍事發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，戰鬥工兵運用爆破裝置以摧毀哈瑪斯在加薩地下建造、延伸數百公里的地道網絡。

來自哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）方面的消息分別指出，哈瑪斯戰士頑強抵抗，運用地道對以色列戰車進行伏擊。

遭到哈瑪斯挾持的人質據信被關在地道中，以色列已經表達軍事行動恐進一步危及人質安全的憂慮。但是以方強調，除非人質獲釋，否則拒絕停火。哈瑪斯表示，不會停止戰鬥。

哈瑪斯高階官員哈馬德（Ghazi Hamad）告訴半島電視台：「截至目前，除了殺害平民之外，我懷疑以色列是否能夠宣告地面攻勢達成任何軍事成果…加薩牢不可破，會繼續讓美國人和猶太復國主義者如鯁在喉。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1121108

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