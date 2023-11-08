你有投資嗎？ETF規模衝破3兆元　金管會示警留意這些風險

房貸不受打房影響！遠銀對中國放款趨保守　後年開設新加坡分行

▲遠東商銀今（8）日召開第4季法說會，在風險考量之下，對中國大陸區域相關放款趨向保守，持續布局中國以外亞洲區域，新加坡分行預計2025年底前正式營運。（圖／NOWnews資料照）
▲遠東商銀今（8）日召開第4季法說會，在風險考量之下，對中國大陸區域相關放款趨向保守，持續布局中國以外亞洲區域，新加坡分行預計2025年底前正式營運。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

遠東商銀今（8）日召開今（2023）年第4季線上法說會，並表示房貸仍是各類放款的重點業務，因調整因應得宜，規模維持不墜。同時，法人金融的海外聯貸等高利差業務為遠東銀近年的亮點業務，也挹注利息與手續費收益，只是在風險考量之下，對中國大陸區域相關放款趨向保守，持續布局中國以外亞洲區域，新加坡分行開辦計劃即將進入送件申請階段，預計2025年底前正式營運，積極收穫國際化商機策略不變。

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遠銀今日公布今年前3季維持強勁獲利，稅前純益39億元，年增35%，已連續2年以雙位數成長。其中包含信用衍生性商品等金融交易收益年成長207%，成長顯著。整體資產成長6.3%，近8千億元規模，其中以金融性資產成長最多，約占3成，部位則以債券為主，規模約2千億元。

房貸部分，遠銀強調，房貸仍為整體各類放款的重點業務，因調整因應得宜，規模維持不墜，未因政府打房或公行庫首購優惠等政策而受到衝擊。不過，在市場動向尚不明朗之際採取審慎應對，遠銀強化資產品質韌性，其中第3季底逾期放款比率（NPL）為0.11%，低於同業平均；逾期放款覆蓋率為1145%。同時，在於去年第4季現金增資後，助益財務結構、資本適足率、流動性健全等資本實力後，遠銀股本雖因而膨脹，但ROE與EPS仍然維持同步成長。

此外，數位品牌Bankee營運也滿５週年，成功轉進成長期，其中存款餘額達160億元，年成長188%，占全行存款餘額增至2.4%；且其近期剛推出創新信貸商品，朝純網銀方向佈局全商品線的策略不變。遠銀強調，Bankee以社群為概念之帳戶設計，在目前帳戶數邁過20萬大關之門檻之下，促發正循環成長動能可樂觀期待。

至於法人金融的海外聯貸等高利差業務，也是遠東銀近年的亮點業務，同步挹注利息與手續費收益，但在風險考量之下，對中國大陸區域相關放款趨向保守，並持續布局中國以外的亞洲區域，包括新加坡分行開辦計劃即將進入送件申請階段，預計2025年底前正式營運，積極收穫國際化商機之策略不變。

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