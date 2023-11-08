房貸不受打房影響！遠銀對中國放款趨保守　後年開設新加坡分行

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房貸部分，遠銀強調，房貸仍為整體各類放款的重點業務，因調整因應得宜，規模維持不墜，未因政府打房或公行庫首購優惠等政策而受到衝擊。不過，在市場動向尚不明朗之際採取審慎應對，遠銀強化資產品質韌性，其中第3季底逾期放款比率（NPL）為0.11%，低於同業平均；逾期放款覆蓋率為1145%。同時，在於去年第4季現金增資後，助益財務結構、資本適足率、流動性健全等資本實力後，遠銀股本雖因而膨脹，但ROE與EPS仍然維持同步成長。
此外，數位品牌Bankee營運也滿５週年，成功轉進成長期，其中存款餘額達160億元，年成長188%，占全行存款餘額增至2.4%；且其近期剛推出創新信貸商品，朝純網銀方向佈局全商品線的策略不變。遠銀強調，Bankee以社群為概念之帳戶設計，在目前帳戶數邁過20萬大關之門檻之下，促發正循環成長動能可樂觀期待。
至於法人金融的海外聯貸等高利差業務，也是遠東銀近年的亮點業務，同步挹注利息與手續費收益，但在風險考量之下，對中國大陸區域相關放款趨向保守，並持續布局中國以外的亞洲區域，包括新加坡分行開辦計劃即將進入送件申請階段，預計2025年底前正式營運，積極收穫國際化商機之策略不變。